Prendersi cura delle piante, in casa o in giardino, potrebbe essere un modo per rilassarsi e scaricare la tensione. Sporcarsi le mani di terra ci aiuta a lasciare andare i pensieri negativi e alleggerire la tensione accumulata durante la giornata.

Curare il giardino è un lavoro che dura tutto l’anno, dato che alcune piante fioriscono anche in inverno. Ad esempio, pensiamo a questi fiori graziosi che resistono anche alle basse temperature. Oppure a questa pianta esuberante che ama la pioggia.

Si seminano a febbraio questi fiori dalla bellezza mozzafiato che somigliano a dei piccoli pon pon colorati

In inverno è anche importante prendersi cura del terreno, concimare, eliminare le piante infestanti e piantare i bulbi e i semi che, in primavera e in estate, regalano dei fiori colorati e meravigliosi.

A tal proposito, il mese di febbraio è proprio il momento giusto per pensare ad un fiore in particolare. Una pianta originaria del Centro e del Nord America. Parliamo dell’agerato, che possiede dei fusti sottili di colore verde e delle foglie dentellate, ovali e vellutate. I fiori sono simili a dei piccoli pon pon disordinati e colpiscono per la loro bellezza.

L’agerato ama la luce del sole ma teme le basse temperature. Infatti in inverno, se la pianta è coltivata in vaso, dobbiamo necessariamente posizionarla in luogo coperto e riparato. Le innaffiature dovranno essere regolari e abbondanti. Ogni 20 giorni circa è necessario aggiungere all’acqua del concime.

L’agerato necessita di un terreno molto soffice, ben concimato e drenato. Infatti è consigliato aggiungere della sabbia per evitare che i ristagni di acqua rovinino le radici della pianta.

Ecco come seminare questa pianta così particolare

L’agerato è una pianta di piccole dimensioni che si coltiva molto facilmente. La semina avviene a febbraio in un semenzaio protetto, per evitare che il freddo e il vento rovinino la piantina. La semina all’aperto, invece, sarà a marzo.

Il terreno ideale per il semenzaio è un mix tra torba e sabbia. La vaschetta che contiene i semi deve essere tenuta al caldo e ad una temperatura di circa 20 gradi. È importante inumidire spesso il terreno.

Quando le piantine avranno sviluppato almeno 5 foglie, possiamo trapiantare l’agerato in vaso o in giardino.

Si seminano a febbraio questi fiori, ma facciamo attenzione ai piccoli parassiti che potrebbero rovinare la nostra pianta.