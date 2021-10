L’arrivo dell’inverno mette ogni anno una certa acquolina in bocca e fa tornare il desiderio di toglierci qualche sfizio culinario. E così, via libera a dolci di ogni genere, dalle torte morbide e soffici a quelle cremose che si mangiano al cucchiaio. Via libera anche a biscotti e dolci vari, ma soprattutto a praline e cioccolatini.

Durante l’estate, è quasi impossibile trovare al supermercato i classici Ferrero Rocher , per motivi legati ad una scelta dei produttori. Difatti, molte aziende che producono dolciumi preferiscono non vendere il cioccolato nei mesi estivi per evitare che si sciolga. Ma ecco che torna l’autunno e che gli scaffali si riempiono subito delle nostre praline preferite. E se quest’anno decidessimo di prepararle in casa invece di acquistarle?

Noi crediamo che sia un’ottima idea e abbiamo pronta una deliziosa ricetta.

Si sciolgono in bocca le praline al pistacchio da fare in casa senza cottura

I nostri esperti di cucina hanno deciso di aggiungere alle classiche praline un tocco incredibilmente sfizioso, il pistacchio. Un ingrediente delizioso, amato da tantissimi e imitato in tutto il Mondo. Si sciolgono in bocca le praline al pistacchio da fare in casa senza cottura, vediamo cosa ci serve e come realizzarle.

Ingredienti per le nostre praline al pistacchio:

200 grammi di wafer;

100 grammi di crema di pistacchio;

100 grammi di granella al pistacchio;

50 grammi circa di nocciole sgusciate.

Procedimento:

Per prima cosa, tritiamo i wafer e mettiamoli in una ciotola. Aggiungiamo la crema di pistacchio, che possiamo facilmente trovare al supermercato, e circa 20 grammi di granella. Mescoliamo energicamente il tutto e mettiamo il composto così ottenuto in freezer per una decina di minuti al massimo. Trascorso il tempo necessario, prendiamo un po’ di composto, formiamo delle palline, riempiamole con una nocciola e rimettiamole in freezer per altri 10 minuti.

Il tocco finale

Una volta raffreddatesi, passiamo ogni pallina sul resto della granella di pistacchi, in modo da ricoprirle interamente. Riponiamole su un vassoio e serviamo i nostri commensali. Potremmo anche pensare di creare una simpatica confezione in cui inserirne 6-7 da regalare a qualche amico. Anche questo, infatti, potrebbe essere un piccolo e originale cadeau da offrire ai nostri cari.

Ci vogliono soltanto pochissimi minuti, 4 ingredienti e il gioco è fatto.

Una ricetta semplicissima ma piena di gusto e diversa dalla classica torta da colazione che siamo soliti preparare. Inoltre, possiamo anche scegliere un gusto diverso dal pistacchio, utilizzando ad esempio la crema e la granella di nocciole o di mandorle. Cosa aspettiamo a correre al supermercato?