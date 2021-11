Quando fuori fa freddo, non c’è niente di meglio di stare al caldo di casa propria, sorseggiando un buon tè o una cioccolata calda. Non sappiamo bene il motivo, ma in inverno si scatena un’incredibile voglia di dolci e si comincia proprio da una fumante tazza di cioccolata. Si prosegue con torte, dolci e desserts di ogni genere e qualità, dalle più semplici alle più elaborate.

Un morso tira l’altro ed ecco che ci ritroviamo sempre in cucina a cucinare o a… mangiare.

Capita però che siamo indaffarati e non abbiamo un minuto libero, ma ci viene comunque una tremenda voglia di dolce. Le alternative sono due: scendiamo a comprare qualcosa oppure prepariamo qualcosa di sfizioso in 5 minuti precisi. Noi opteremmo per questa seconda scelta ed ecco perché vogliamo far conoscere ai nostri Lettori una ricetta velocissima e con soli 3 ingredienti.

Si scioglie in bocca questa morbida mousse al pistacchio pronta in 5 minuti contati

Nel Mondo culinario, esistono vari tipi di dolci, da quelli croccanti a quelli al cucchiaio. Questi ultimi si gustano come se fossero una crema (e spesso lo sono) e la loro morbidezza li rende unici e inimitabili.

Noi adoriamo i dolci al cucchiaio ed ecco perché oggi vogliamo proporre la ricetta di una deliziosa mousse che farà impazzire tutti. Se poi è pure al pistacchio, beh, non c’è confronto con nient’altro.

Avremo bisogno soltanto di 3 ingredienti, 5 minuti e tanta allegria.

Ingredienti:

80 grammi di latte condensato;

200 grammi di panna montata;

150 grammi di crema al pistacchio spalmabile.

(a scelta) qualche stecca di cannella e granella di pistacchi q.b.

Procedimento

Per prima cosa, montiamo la panna a neve per qualche minuto, aggiungiamo la crema al pistacchio a temperatura ambiente e mescoliamo.

Concludiamo versando il latte condensato e montiamo nuovamente.

Distribuiamo la mousse in varie ciotoline e decoriamo con la cannella e la granella di pistacchi.

Voilà, il dolce è pronto per essere gustato in ogni momento della giornata. Dopo pranzo, come dessert, a metà mattina o pomeriggio, questa mousse è adatta ad ogni occasione.

Da servire agli ospiti, in alternativa ai classici dolcini della domenica. Un fine pasto delizioso, che si prepara in un lampo e non richiede alcuna fatica. Potremmo pensare a questo manicaretto per le vacanze di Natale o nei giorni che precedono le feste. Possiamo realizzarlo anche al cioccolato, basta scambiare la crema spalmabile al pistacchio con quella al cacao e nocciole.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, anche per i palati più intransigenti.