Si avvicina il tempo delle festività e molti amano trascorrere questi momenti in compagnia della famiglia e delle persone care. Come da tradizione, è la convivialità dei pasti che crea una vera e propria atmosfera di sospensione dalla frenesia quotidiana e riunisce le varie generazioni. Quale momento migliore per concludere un pranzo o una cena con un dolce gustoso e senza zucchero per non intaccare eccessivamente la linea? Si scioglie in bocca questa leggera torta al cioccolato con un ingrediente segreto che conquisterà tutti ed è semplicissima da preparare.

Come recuperare tempo in cucina grazie a delle soluzioni veloci ed irresistibili

Preparare un pranzo o una cena per molti ospiti non è un’impresa propriamente semplice. Si deve approntare una lunga lista della spesa ed organizzare al meglio il lavoro in cucina per non trovarsi in affanno e rischiare di non godersi il momento. Fortunatamente, a partire dagli antipasti, esistono diverse alternative veloci ed irresistibili che richiedono davvero poco tempo per la preparazione. Le abbiamo illustrate nell’articolo “Per fare un figurone con 3 semplicissimi antipasti veloci bastano 3 ingredienti che tutti hanno in casa”. Chi invece di tempo ne ha davvero poco, può optare per altri 3 antipasti che non richiedono cottura e sono davvero deliziosi. E per il dessert come fare? Dopo un pasto luculliano un sapore dolce al palato non può proprio mancare. Allora, in questo caso, chi vuole evitare zucchero e farine raffinate può optare per una alternativa gustosissima e semplice.

La torta al cioccolato senza zucchero è una valida sostituta delle ricette classiche che si serve di un ingrediente segreto per dolcificare. Per una tortiera da 18/20 centimetri servono i seguenti ingredienti:

80 grammi di farina tipo 1;

400 grammi di banane mature;

100 grammi di latte vegetale;

150 grammi di cioccolato fondente;

50 grammi di gocce di cioccolato;

40 grammi di cacao amaro;

mezza bustina di lievito per dolci.

Come è possibile notare dalla lista degli ingredienti, le banane sono ottime per sostituire lo zucchero e rendere morbido il dolce. Vediamo come procedere alla preparazione.

Per prima cosa mettere in una ciotola le banane sbucciate e lavorarle di modo da ottenere una poltiglia morbida. Unire il latte e mescolare con una frusta. Nel frattempo, far sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde e aggiungerlo all’impasto continuando a mescolare. A questo punto versare nella ciotola la farina, il cacao, il lievito e le gocce di cioccolato. Mescolare tutti gli ingredienti e versare l’impasto nella tortiera. Far cuocere in forno preriscaldato ventilato a 170° per circa mezz’ora. Per un tocco di gusto in più, servire la torta con una noce di burro d’arachidi nel piatto, oppure con un crema a proprio gradimento.

