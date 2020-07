Il team di Proiezionidiborsa raccomanda prudenza perché si rischiano multe fino a 3000 euro con il nuovo superautovelox. L’importo minimo della sanzione ammonta a 41 euro, ma aumenta in presenza di più violazione del codice stradale. Non vi sarà clemenza per gli automobilisti che durante la guida si concedono distrazioni e violano le regole basilari della normativa stradale. L’obiettivo che si intende perseguire consiste nel garantire margini di sicurezza più ampi alle migliaia di automobilisti che affollano le strade del nostro Paese.

Nell’articolo “In arrivo multe salatissime per gli automobilisti sorpresi dalle telecamere” il lettore troverà indicazioni utili per evitare inutile spreco di denaro. Adesso invece in quali circostanze si rischiano multe fino a 3000 euro con il nuovo superautovelox. Quali sono le infrazioni che fanno scattare le sanzioni pecuniarie e, soprattutto, cosa è in grado di rilevare questo nuovo strumento tecnologico?

Si rischiano multe fino a 3000 euro con il nuovo superautovelox

Quel che definiamo superautovelox corrisponde al Telelaser True Cam, un innovativo prodotto di fattura americana. Si tratta di un dispositivo particolarmente potente in grado di registrare immagini anche a distanza di 1,2 chilometri. Ogni singolo filmato che il Telelaser True Cam effettua può avere una durata massima di 33 secondi. La vera novità del superautovelox consiste nel fornire alle forze dell’ordine non più una semplice fotografia, magari poco chiara. Al contrario, i vigili preposti al controllo si ritroveranno a visionare un video in cui l’auto compare in movimento.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Il nuovo superautovelox è presente per adesso solo a Roma. Al momento la Polizia stradale di Roma dispone di 4 Telelaser True Cam che a giorni compariranno nelle principali arterie della città. A breve le telecamere HD di questo potente dispositivo popoleranno altre vie di comunicazioni dell’intera penisola.

Il nuovo dispositivo avrà modo di sorprendere i comportamenti scorretti di chi guida con una precisione elevatissima. E l’automobilista non avrà possibilità di accorgersi per tempo della presenza di questo Telelaser. Ciò perché la registrazione del filmato sarà già partita da una manciata di secondi e risulterà impossibile evitare la multa. Persino di notte la potente telecamera ad infrarossi del Telelaser sarà in grado di rilevare eccessi di velocità, conversazioni al cellulare e qualunque altra infrazione del codice stradale. Ciò secondo quanto dispone la normativa che potrete consultare nel Decreto legislativo n. 285/1992. Lo ripetiamo, le sanzioni pecuniarie previste sono onerose e oscillano fra i 41 e i 3000 euro per cui si consiglia il rispetto delle norme.