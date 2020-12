Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra tuoni e fulmini, si rischia la vita se durante un temporale si fanno queste cose. Dal fare la doccia a lavare i piatti, e passando per gli impianti elettrici, le porte e le finestre. E questo perché durante un temporale un fulmine è in grado di colpire pure a diversi chilometri di distanza da dove c’è la perturbazione.

Nel dettaglio, fare la doccia o lavare i piatti durante il temporale non è la scelta migliore. Infatti i fulmini sono capaci di insinuarsi nei tubi metallici, con la conseguente propagazione della scarica elettrica. Ciò a causa del fatto che l’acqua del rubinetto è un conduttore per la presenza di sali e di acidi disciolti. Inoltre, se da un lato è vero che il rifugio migliore durante il temporale è la casa, in realtà dall’altro, per evitare di essere colpiti da un fulmine, è necessario stare sempre lontani dalle porte e dalle finestre.

Anche stare lontani dagli elettrodomestici è la scelta giusta in caso di temporale. Anzi, in caso di temporale con fulmini, la soluzione migliore è quella di spegnere completamente tutti gli elettrodomestici. Evitando quindi pure di lasciarli in standby. E questo anche per evitare che possano esserci per la corrente elettrica degli sbalzi o dei picchi di tensione tali da bruciare i dispositivi elettronici.

Tra legno e cemento, ecco come rifugiarsi in casa in caso di fulmini

E sebbene non sia possibile prevedere dove possa cadere un fulmine, è noto il fatto che questo tende ad insinuarsi tra le superfici metalliche che sono degli ottimi conduttori. Pur tuttavia, i fulmini possono colpire pure materiali che hanno una minore conducibilità elettrica come il legno ed il cemento. E quindi, come sopra accennato, rifugiarsi in casa durante un temporale è la scelta giusta, ma sempre lontani dalle porte, dalle finestre e pure dalle pareti in calcestruzzo.