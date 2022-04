Purtroppo la guerra un Ucraina ha peggiorato ulteriormente una situazione economica già in crisi dopo la pandemia. La gente fa sempre più fatica a risparmiare, costretta spesso a fare diverse rinunce per quadrare i conti. Ci vorrebbe un colpo di fortuna, ma non è così facile, purtroppo.

È uno dei motivi per i quali le persone giocano, spesso, con il Gratta e Vinci. Sempre senza esagerare, però, per non cadere nella ludopatia che è patologia pericolosa. Con ProiezionidiBorsa abbiamo cercato di dare una panoramica in base alla tipologia, delle percentuali di vittoria di ognuno. Abbiamo esaminato le probabilità di quelli da 5 euro. Così come Gratta e Vinci più economici da 2 euro o maggiormente costosi da 10 euro.

Non solo con quelli venduti dal tabaccaio, ma possiamo tentare la fortuna anche online col cellulare

Il Gratta e Vinci non si compra solo in edicola o dal tabaccaio. Esistono anche le lotterie istantanee online che possiamo giocare, magari, con il nostro cellulare. Basta andare in uno dei siti autorizzati per trovarne di ogni tipo e costo. In questo caso, vediamo come sono le percentuali di vittoria dei Gratta e Vinci online da 3 euro. Con loro, si può vincere fino a 100 volte la scommessa giocata

Al momento, ne esistono solo tre, tra i quali scegliere. Il primo è il Super Sette e Mezzo Linea PLUS. Come si gioca? Dovremo scoprire le tre carte del banco per vedere cosa ha in mano. Poi, abbiamo due giocate per sperare di superare il banco. Se dovesse andar male, il gioco ci dà una possibilità extra. Possiamo cambiare, per ogni giocata, una carta, sostituendola. Se ci va bene, vinceremo il premio nascosto. Non solo. C’è anche un gioco bonus. Per vincere, dovremo fare esattamente 7 e mezzo.

Si può vincere fino a 100 volte la scommessa giocata e capita anche spesso con questi Gratta e Vinci che hanno interessanti probabilità di vincere

Il secondo gioco è M’Ama Non M’Ama Linea Plus. In pratica, dovremo sfogliare i 14 petali di un fiore sperando di trovare dai cinque cuori in su. Dopo un primo giro, ne avremo un secondo per ogni simbolo perdente. Se arriviamo a cinque cuori o più, vinciamo.

Ultimo gioco è Super Fortuna Linea PLUS. Dovremo scoprire i simboli e trovando tre importi uguali vinceremo quell’importo. Se dovesse andare male, potremmo rifarci scegliendo una barra di importi da cambiare. Poi, si passa al secondo gioco. Dobbiamo scoprire dei ferri di cavallo e se troviamo tre simboli uguali, vinciamo.

Tutti e tre i giochi hanno un premio massimo di 300 euro. Il bello è che si vince ogni 500 giocate. Invece, per vincere da 5 euro in su, 1 giocata ogni 8,28 è vincente premi superiori ai 3 euro spesi. Sul sito delle Dogane e Monopoli AMD sono elencate tutte le probabilità di vittoria di ogni Gratta e Vinci.

