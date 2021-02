Avere degli abiti ben tenuti è un must in determinate occasioni. Che sia per un’uscita informale o per qualche appuntamento più importante essere in ordine partendo proprio dai vestiti è fondamentale. La prima impressione conta in qualsiasi occasione possiamo trovarci. Oltre al piacere personale anche per questo è molto importante aver sempre puliti e stirati i nostri vestiti. Se ci presentiamo con una camicia stropicciata o un completo con delle pieghe o un vestito non stirato salterà subito all’occhio di chi abbiamo davanti. Ma se accade qualche imprevisto e non possiamo utilizzare il classico strumento per sistemare le pieghe dei nostri vestiti? Niente panico si può stirare anche senza ferro da stiro, basta avere una pentola.

Può capitare

Ci sono varie situazioni in cui quest’alternativa può salvarci. Può capitare che abbiamo un appuntamento magari di lavoro, un colloquio e la sera prima stiamo per stirare i vestiti scelti. Sorge però un inconveniente, il ferro da stiro si rompe all’improvviso. Allora dobbiamo rassegnarci e presentarci con i vestiti stropicciati all’appuntamento? Può capitare anche stiamo preparando una cena per qualche occasione importante.

Ci accorgiamo all’ultimo che i vestiti che avevamo deciso di indossare sono stati piegati male e dobbiamo sistemarli. Allora prenderemmo il ferro da stiro ma ci ricordiamo che abbiamo il forno acceso. La corrente potrebbe saltare usando entrambi gli elettrodomestici. Allora cosa fare? Non dobbiamo rinunciare ai nostri piani perché si può stirare anche senza ferro da stiro, basta avere una pentola.

L’alternativa

Questa geniale e semplice alternativa al ferro da stiro ci può tirare fuori da situazioni problematiche come quelle citate. Tutto quello che ci serve è una pentola con il fondo ben pulito. Meglio se ha un manico lungo. Riempiamo la pentola d’acqua e facciamola arrivare ad ebollizione. Successivamente eliminiamo un po’ di acqua per evitare che nei movimenti possa strabordare. Ecco che abbiamo creato un ferro da stiro. Il metallo della pentola essendo un ottimo conduttore avrà lo stesso effetto calorifero di un comune ferro da stiro. Inoltre l’acqua avrà due funzioni. Manterrà caldo il metallo e con il suo peso aiuterà a stirare le pieghe. L’unica accortezza che si consiglia è quella di effettuare dei movimenti circolari quando stiriamo con questo rimedio. Grazie a questa alternativa avremo comunque abiti ordinati e stirati per fare sempre una buona impressione.