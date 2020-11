Per avere una casa calda e confortevole bisogna mantenere le temperature degli ambienti entro un range che va dai 18 ai 20 gradi centigradi.

Tuttavia, mantenere un livello costante e allo stesso tempo confortevole di temperatura, può rivelarsi poco sostenibile nel tempo. Soprattutto se si fa un ricorso smodato all’uso dei termosifoni. Sembrerebbe che non ci sia speranza per chi desidera allo stesso tempo una casa calda e tasche più pesanti. Eppure non è così: si può stare al caldo in casa anche senza accendere il riscaldamento.

Metodi efficaci per evitare di accendere il riscaldamento

Ci sono molti metodi e trucchetti, anche molto semplici (per non dire banali), che si possono adottare per assicurarsi una temperatura confortevole in casa anche di inverno. Tutto senza accendere il riscaldamento e senza pagare bollette eccessivamente salate.

La prima cosa da fare è, senza alcun dubbio, difendersi da spifferi e/o correnti d’aria. Proprio questi ultimi due elementi contribuiscono, infatti, in modo determinante a disperdere il calore. Chi non ha ristrutturato casa da poco avrà probabilmente dei vecchi infissi in legno.

Non c’è da preoccuparsi, esistono dei rimedi anche se non si vuole spendere per dei nuovi infissi in alluminio. Si possono, ad esempio, comprare dei para-spifferi. Vanno bene anche i classici “serpentoni” imbottiti, l’importante è posizionarli bene, alla base di porte e finestre. Sono così facili da realizzare che si può anche evitare di acquistarli.

Altra cosa importantissima è l’uso smart delle persiane (o tapparelle). Se non si è in casa, o se si “frequentano” di meno alcune zone dell’appartamento, si può pensare di abbassare le persiane per conservare meglio il calore.

Infine, ma non da ultimo, si può ricorrere anche a fonti alternative di calore, come quelle disponibili in cucina. Se bisogna utilizzare il forno, bene approfittarne per cucinare più cose e tenerlo acceso a lungo. Al contrario, sono da evitare le cotture a vapore, che aumentano il tasso di umidità nell’aria.

