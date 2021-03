Il risparmio sulla spesa è uno degli aspetti più importanti dell’economia domestica. Tutti i mesi ogni famiglia italiana spende centinaia di euro al supermercato, pesando molto sul bilancio di casa. Per cui si capisce facilmente come risparmiare in questo contesto sia di fondamentale importanza, trovando qualche metodo utile. Siamo fortunati, perché si può risparmiare sul cibo pur comprando alimenti di qualità, ecco come.

Gli step fondamentali

La prima cosa da capire è questa: sulla salute non si fanno compromessi. Quindi va bene risparmiare, ma questo non vuol dire iniziare a comprare cibo spazzatura solo perché a parità di prezzo ci fornisce molte più calorie. E non vuol dire neanche rinunciare alla carne o al pesce di qualità perché sono troppo cari. Il primo passo dunque per seguire questo metodo è capire che una dieta sana ed equilibrata è fondamentale, e non è sacrificabile a favore del risparmio.

Per cui la qualità del cibo è ciò che conta, ma come conciliare l’acquisto di prodotti buoni con il risparmio? C’è un metodo che abbiamo proprio sotto agli occhi.

Come fare la lista della spesa

Ciò che dobbiamo fare è creare la nostra lista della spesa in base agli sconti che ci sono. In tal modo il grosso del nostro carrello sarà composto da prodotti in offerta, che quindi ci toglieranno un bel peso dallo scontrino. Quindi non vuol dire rinunciare ad un buon salmone affumicato, ma magari controllare prima quando è in sconto dalla brochure o dal sito del supermercato. E se questa settimana non lo è, compriamo un altro piatto di pesce che invece è in offerta. Magari troviamo un sostituto molto vicino al salmone, come il salmerino (di cui tra l’altro parliamo qui).

Insomma si può risparmiare sul cibo pur comprando alimenti di qualità, ecco come: non rinunciamo a nulla. Ma cerchiamo se possibile di comprarlo quando è in sconto. Controlliamo i supermercati più vicini e consideriamo anche la spesa online. Cerchiamo di capire dove si trovano ottimi sconti al momento della spesa, e compriamo lì il nostro cibo di qualità.