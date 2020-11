Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questo ultimo periodo si è assistito molto a scontri verbali, e non, con le forze dell’ordine, sia nel nostro Paese sia all’estero. Online è possibile guardare moltissimi video che riprendono le forze dell’ordine in azione.

In un ordinaria giornata, non appena si viene fermati, e si pensa di essere dalla parte della ragione, si tira fuori il telefono per documentare l’accaduto e poi magari postarlo sui social. Sui social infatti è possibile trovare di tutto, però quello che giustamente uno si dovrebbe chiedere è se si può riprendere la polizia con il telefono o è reato.

Vediamo cosa dice la legge

Quello che è importante ricordarsi in questo caso è che le forze dell’ordine sono funzionari pubblici quando sono in servizio, mentre ad esempio un cameriere non lo è. Perché questa precisazione? Questo per dire che essendo il cameriere un privato è soggetto alla legge della tutela della privacy e quindi non si può mai riprendere, pur essendo in servizio. Cosa contraria invece è con le forze dell’ordine, che essendo dei funzionari pubblici, sarà possibile riprendere mentre stanno svolgendo il proprio lavoro.

Ma è possibile pubblicare il video online?

Quindi si può riprendere la polizia con il telefono o è reato? La risposta è sì, si può riprendere la polizia con il telefono, ma per la pubblicazione del video online? La pubblicazione del video online è lecita, però bisogna rispettare alcune regole. Se ad esempio l’autorità pubblica in questione lo vieta, non sarà possibile pubblicare video o foto online. Perché comunque bisogna rispettare la legge sulla privacy. Ma se si vuole comunque pubblicare il video sarà necessario pixelare il volto di tutti coloro che sono presenti nel video, compresi ovviamente i pubblici ufficiali.

Inoltre non sarà possibile pubblicare il video con scopi diffamatori, è possibile farlo solo per denuncia o giustizia. Anche nel caso di fini giornalistici o di reportage dovrà comunque essere valutato se il video è veramente con scopo informativo e di interesse pubblico.

Approfondimento

Cose da sapere se si viene fermati dalla polizia.