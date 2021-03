Gli eredi che devono occuparsi dei principali adempimenti che seguono la morte del familiare, devono spesso sostenere importanti spese. Una delle principali riguarda proprio la tassa di successione. Si può rateizzare l’imposta di successione da pagare all’Agenzia delle Entrate? Di seguito i Tecnici di ProiezionidiBorsa rispondono alla domanda in base alle indicazioni che fornisce l’Amministrazione finanziaria.

Chi deve pagare la tassa di successione

L’imposta di successione, secondo il D. Lgs. n. 346/1990, è una imposta che coloro che ricevono dei beni in eredità devono pagare. Come abbiamo illustrato nell’articolo “Quanto costa la tassa di successione” il balzello varia in base ad alcuni fattori. Una volta che si stabilisce l’ammontare della quota, però è possibile che non si disponga della cifra da corrispondere all’Amministrazione finanziaria. Che fare in casi simili? Si può rateizzare l’imposta di successione da pagare all’Agenzia delle Entrate? Questa domanda trova un risposta piuttosto chiara nelle indicazioni che la stessa Agenzia delle Entrate fornisce ai contribuenti.

Quando è possibile rateizzare l’imposta di successione

Dal momento in cui si presenta la dichiarazione di successione, il contribuente ha un tempo limite entro il quale pagare l’imposta. Coloro che intendono pagare a rate la quota, possono farlo seguendo uno specifico calendario. Attenzione però, non tutti gli importi della tassa di successione sono rateizzabili. Laddove l’ammontare della spesa risulti inferiore a 1.000 euro, l’Agenzia delle Entrate non consente di rateizzare la tassa di successione. Per importi di ordine superiore, invece, è possibile.

In questo secondo caso lo schema di pagamento a rate è il seguente: pagamento di almeno il 20% della quota entro i 60 giorni dall’avviso di liquidazione; pagamento del restante 80% rateizzabile in 8 rate a cadenza trimestrale con calcolo degli interessi applicabile dal primo giorno successivo al pagamento della prima parte. Le rate dell’80% della quota possono diventare 12 laddove l’ammontare della tassa di successione presenti un importo superiore ai 20.000 euro.