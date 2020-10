Chi possiede dei cani, ha solitamente l’abitudine di portarli con sé, anche per fare le più banali commissioni. Tuttavia, in taluni uffici, come ad esempio alla posta, il cane non può entrare. Allora, ci chiediamo se possiamo lasciarlo per qualche tempo chiuso in auto, giusto per completare il servizio o le altre incombenze. Però, qualcuno dovrebbe chiedersi se si può lasciare un cane chiuso in macchina e, nel dettaglio, cosa prevede la legge a riguardo. Ebbene, se si lascia un animale in auto da solo, si rischia di commettere un reato. Ciò in quanto, secondo alcuni studi, con una temperatura esterna di 22 gradi, quella interna all’auto può arrivare fino a 50 gradi in meno di 1 ora! Di conseguenza, l’animale potrà morire per asfissia.

Si può lasciare un cane chiuso in macchina? Cosa si rischia se lo si fa

Quindi, alla domanda se si può lasciare un cane chiuso in auto, si è risposto negativamente. Questo perchè, quando si commette siffatto gesto, soprattutto in estate, si è consapevoli di quali possono essere i rischi per l’animale. Pertanto, detta condotta assume rilievo penale. In particolare, le conseguenze possono essere le seguenti:

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

1) rischio di commettere il reato di abbandono di animali, punito con l’arresto fino a 1 anno o il pagamento di una ammenda da 1.000 a 10.000 euro;

2) di commettere il reato di maltrattamento di animali, punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con il pagamento di una multa da 5.000 a 30.000 euro;

3) di violare eventuali ordinanze comunali, che vietano di lasciare animali in auto, al sole, dal mese di aprile a ottobre. Quindi, se si vuole lasciare il cane in auto solo per poco tempo, senza violare la legge, si devono seguire determinate accortezze.

a) Anzitutto, come anticipato, lasciarlo solo se si sa, con certezza, di doversi allontanare per pochi minuti.

b) Inoltre, non lasciarlo affatto se ha problemi di sovrappeso, è cardiopatico o è anziano.

c) parcheggiare l’auto sempre all’ombra.

d) lasciare almeno due finestrini abbassati. e) avvalersi di tendine parasole, da applicare all’occorrenza. In tal modo, si potrà, in caso di necessità, lasciare il cane in auto, evitando di incorrere nelle conseguenze anzidette.