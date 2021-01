Più persone si chiedono se si può lasciare l’eredità alla badante. Anzitutto la badante stessa che magari desidera allungare le mani sul patrimonio del soggetto anziano che accudisce. In secondo luogo i parenti prossimi del signore anziano che, in veste di figli o nipoti, temono che qualcuno possa ingannarlo con false promesse. In terzo luogo potrebbe essere lo stesso anziano non più autonomo che intende esprimere la propria riconoscenza e gratitudine. Ciò potrebbe accadere soprattutto nel caso in cui riceva cura e assistenza unicamente dalla badante. E magari non vede quasi mai figli o nipoti o comunque non li percepisce vicini e soprattutto disponibili nel momento del bisogno.

Quando si desidera lasciare una parte dei propri beni a soggetti con cui non si hanno legami di parentela conviene dichiarare le proprie volontà. Di solito si redige un testamento in cui si specifica a chi destinare una parte del patrimonio mobiliare e/o immobiliare. In altri casi è possibile anche optare per una modalità diversa che non prevede alcuna forma di scrittura.

In un precedente articolo i nostri Esperti hanno dato suggerimenti su “Come fare un testamento orale valido con o senza notaio”. Quando si vuole donare parte dei propri averi è necessario che la volontà testamentaria sia chiara e la modalità cui si ricorre per esprimerla abbia validità. Pertanto preme anzitutto chiarire se si può lasciare l’eredità alla badante ed eventualmente come fare per evitare che altri eredi impugnino il testamento.

Si può lasciare l’eredità alla badante?

Ciascun soggetto è libero di destinare a chi vuole ciò che possiede senza dover per questo ottenere il consenso degli altri eredi. Esiste tuttavia un limite alla volontà del testatore che per legge deve comunque assicurare ai legittimari una parte dell’eredità. La quota legittima coincide infatti con la parte indisponibile, ovvero con i beni di cui non può disporre liberamente e che rientrano nella successione.

Ciò equivale a dire che potrà lasciare alla badante unicamente la quota disponibile di eredità, ossia solo una parte del patrimonio complessivo. Per approfondimenti in merito alle quote di legittima si rimanda il Lettore alla consultazione dell’articolo 542 del codice civile. Nel caso in cui i parenti prossimi ritengano il testatore vittima di raggiro potranno tuttavia impugnare il testamento e intentare causa dimostrando l’incapacità di intendere dell’anziano.