In un articolo precedente abbiamo scoperto la nuova capitale europea in cui investire nell’immobile. In questo ti mostrerò che si può investire in immobili anche poche centinaia di euro! Ti spiego come.

La situazione nel settore

Sembrerebbe che il mercato immobiliare non abbia troppo risentito della crisi da Covid-19. Secondo quanto riporta l’ISTAT, infatti, il secondo trimestre 2020 registra un aumento dei prezzi del 3,4%. Investire nel settore immobiliare rappresenta attualmente un’ottima opportunità di guadagno. Questa volta anche per chi non dispone di grossi capitali.

Si può investire in immobili anche poche centinaia di euro. Ti spiego come

Fino a pochi anni fa gli investimenti in immobili erano accessibili a una parte limitata della popolazione. Il motivo è facilmente intuibile. Gli investimenti nel settore immobiliare richiedono infatti risorse consistenti in termini di capitale.

Investire nel “mattone” è stato dunque appannaggio per pochi. E per molti anni. Il mondo degli investimenti nell’immobiliare si allarga al grande pubblico grazie ad un nuovo strumento: il crowdfunding immobiliare, o, come lo chiamano in America, real estate crowdfunding. Il fenomeno è nato per l’appunto negli USA nel 2012 e ad oggi ha un valore di mercato globale da 20 miliardi di euro. MA adesso si può investire in immobili anche poche centinaia di euro. La risposta è sì, ti spiego come.

Attraverso questa modalità di investimento, anche i più piccoli risparmiatori potranno finalmente prendere parte ad un progetto immobiliare, finanziandolo. In cambio del finanziamento (anche se piccolo, appunto) è prevista una remunerazione del capitale.

È dunque possibile partecipare ad un progetto di crowdfunding immobiliare anche con basse somme di denaro. In questo modo, e quindi investendo una piccola parte dei nostri risparmi, è anche possibile diversificare gli investimenti. Inoltre si può delegare la realizzazione del progetto stesso al promotore.

Se la piattaforma realizza un mercato secondario, è anche possibile rivendere le proprie quote ad un altro potenziale investitore.

Fra le principali piattaforme di crowdfunding immobiliare in Europa segnaliamo: Bondora, Crowdestate, Crowdestor, EstateGuru e Re-Lenders