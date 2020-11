Una delle domande che ci poniamo, dopo aver ricevuto una multa, senza aver visto alcun cartello di divieto, è se la multa sia legittima. Di conseguenza, ci domandiamo: “si può impugnare una contravvenzione se il cartello stradale non è visibile?”. Ebbene, in molte sentenze, i Giudici di Pace hanno annullato le contravvenzioni, a causa proprio della segnaletica irregolare. Ciò in quanto è la legge e, in particolare, l’art. 45 del Codice della Strada a prescriverlo. Esso, nella specie, impone al Comune o l’ente proprietario della strada, di mantenere i cartelli in buon stato di manutenzione, affinché siano visibili dall’automobilista. Sicchè, tra la vegetazione che cresce, edifici nuovi, cartelloni della pubblicità sempre più grandi, le connotazioni della strada cambiano, tanto da non risultare più distinguibile la segnaletica. A fronte di ciò non è certo giusto che l’automobilista venga penalizzato.

Come ottenere l’annullamento della multa

Quindi, cerchiamo di rispondere al quesito: “si può impugnare la contravvenzione se il cartello stradale non è visibile?”. Ebbene, a tal uopo, per prima cosa, bisogna fare una fotografia dello stato dei luoghi, in modo da produrla in giudizio. E’ quanto sostenuto dalla sentenza del Giudice di Pace di Lanciano, n. 144 del 2017. In essa si è precisato che se la presenza del varco attivo non è immediatamente distinguibile per essere il cartello poco visibile, la multa è nulla. Per capire, quindi, come ottenere l’annullamento di una contravvenzione, vi sono delle argomentazioni da addurre, sempre in tema di segnaletica non visibile. Anzitutto,

1) il cartello deve essere prospiciente il senso di marcia del veicolo e non rivolto da un altro lato della strada;

2) il cartello non deve essere coperto da altri cartelli più grandi;

3) il cartello non deve essere posto subito dopo un altro cartello che ne oscura la presenza;

4) il cartello non deve essere imbrattato da spray o disegni che rendano difficile decifrarlo;

5) il cartello non deve essere collocato a ridosso del luogo ove scatta l’obbligo o il divieto da rispettare;

6) il cartello non deve essere coperto dalla vegetazione;

7) il cartello non deve essere coperto da altri manifesti pubblicitari fissi o mobili.