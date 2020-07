Si può guidare con ciabatte e sandali? Vediamo cosa dice la legge. L’estate è ormai iniziata per molti, per altri invece deve ancora iniziare, ma la domanda è sempre la stessa. Si può guidare con ciabatte e sandali? Oppure devo portarmi dietro delle scarpe chiuse per evitare multe salatissime? Oggi analizzeremo il codice stradale e faremo chiarezza su questo dilemma estivo. Clicca qui se vuoi sapere perché dovresti avvolgere le chiavi della macchina nell’alluminio.

In realtà la leggenda che si tramanda è sbagliata o meglio: era vera, ma ora non lo è più. Come infatti ha fatto sapere la Polizia di Stato non esiste più alcun divieto dal 1993 circa l’uso di calzature di tipo aperto – ciabatte, zoccoli, infradito – durante la guida di un veicolo, né è vietato guidare a piedi nudi. Il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi. Per cui non è prevista nessuna multa per chi guida un veicolo con ciabatte, sandali o a piedi nudi.

Ma cosa succede in caso di incidente?

Ecco qui la situazione si complica. Perché si, è vero che si può guidare con ciabatte e sandali, ma la situazione cambia, se nel verbale dell’incidente c’è scritto che la causa è l’assenza di una calzatura adeguata. In questo caso, ovviamente, la Polizia non potrà farti una multa, ma l’assicurazione, dopo aver pagato i danni, potrebbe chiedere la somma indietro all’automobilista considerato responsabile dell’incidente. Questo infatti perché nel codice stradale c’è scritto che: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie…”.

Fate quindi molta attenzione se guidate con ciabatte o sandali. Perché sono comunque scarpe non completamente adatte alla guida in quanto potrebbero compromettere la sicurezza in strada e in caso di incidente anche farti sborsare molti soldi. Quindi è sempre meglio avere con sé delle scarpe chiuse a prova di multa.