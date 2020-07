Seguite questo articolo per scoprire come estrarre il succo dal limone senza tagliarlo. Non è un gioco di prestigio, anche se potrebbe sembrarlo. In due minuti vi spiegheremo cosa fare esattamente. È un trucco utile e divertente, che vi farà risparmiare molto tempo. Soprattutto, sappiamo quante volte spremiamo il limone al giorno. Il suo succo è indispensabile per un’infinità di cose. Dal dimagrimento alle pulizie domestiche, il limone è un alimento di cui non possiamo fare a meno. Ma a volte, per tagliarlo e spremerlo, perdiamo dei minuti preziosi. In più, con lo spremiagrumi, si perde molto del succo benefico di questo frutto. Per questo vi stiamo proponendo questa guida. Si può estrarre il succo dal limone senza tagliarlo. Ecco il trucco geniale.

Come estrarre il succo dal limone senza tagliarlo.

In realtà questo piccolo trucco è davvero facile da applicare. Vi ci vorranno pochissimi minuti. Prendete il vostro limone, una ciotola e uno strumento affilato. Assicuratevi che questo utensile sia anche molto sottile. Sarà fondamentale per la buona riuscita di questo trucco! Avete tutto l’occorrente? Bene. Allora vediamo come si può estrarre il succo dal limone senza tagliarlo. Ecco il trucco geniale.

Ecco il procedimento

Dovrete fare solo una mossa. Tra l’altro anche molto semplice e senza nessun pericolo. Quale? Bucare la parte inferiore del limone! Posate il vostro frutto su un tagliere. Ora, prendete il vostro strumento affilato (e sottile, ricordate!). Create un foro nel limone con questo utensile, nella parte inferiore del frutto. Adesso, provate a spremere. Cosa sta succedendo? Il succo esce dal piccolo foro. Così avrete una ciotola piena di succo di limone senza dover perdere tempo a tagliarlo! Questo piccolo trucco è davvero utile! Vi farà infatti risparmiare tantissimo tempo. E, inoltre, vi darà la possibilità di non perdere neanche una goccia del succo di questo frutto!