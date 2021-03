Il benessere della chioma parte dalle radici dei capelli e arriva fino alle punte. Ma un problema spesso sottovalutato è la presenza di fastidiosi piccoli rigonfiamenti all’altezza dei bulbi di ogni capello. Si può dire addio ai pruriginosi brufoli sul cuoio capelluto con questi rimedi naturali e dopo aver compreso le cause dell’ingrossamento di questi follicoli.

Le principali cause

I follicoli piliferi tendono a generare piccoli rigonfiamenti quando sporco e batteri tendono a ostruirne l’apertura. Anche le cellule morte del cuoio capelluto determinano lo stesso effetto. In questi casi una buona igiene è assolutamente fondamentale per rimuovere batteri e cellule morte, specie dopo sudorazioni eccessive dovute allo sport.

Ma un altro problema frequente è l’utilizzo di prodotti non consoni alle proprie caratteristiche. Una volta individuati i prodotti benefici conviene variare molto poco nell’acquisto. Oltre a impiegare i rimedi naturali che la Redazione sta per illustrare, suggeriamo sempre una particolare attenzione sull’alimentazione e una dieta equilibrata.

I migliori rimedi naturali

Si può dire addio ai pruriginosi brufoli sul cuoio capelluto con questi rimedi delicati. La Redazione tralascerà volutamente l’impiego di altri prodotti ritenuti utili contro questo problema, ma più difficili da applicare sui capelli. Ecco, quindi, i prodotti naturali migliori e di più semplice applicazione.

Olio di jojoba e olio di cocco

I primi due sono due oli fondamentali nel campo della bellezza: si tratta dell’olio di cocco e di quello di jojoba. Il primo svolge un’azione antimicotica essenziale contro acne e impurità della pelle. Consigliamo di massaggiarlo sul cuoio capelluto e lasciarlo in posa per circa 60 minuti, per poi risciacquare. Ripetere almeno due volte a settimana.

L’olio di jojoba ha una profonda azione idratante. Consigliamo di applicarlo nella maniera prima descritta e tenere in posa per la metà del tempo, prima del risciacquo. Ripetere sempre due volte a settimana.

Aceto di sidro di mele e yogurt

Questi altri due rimedi naturali arrivano direttamente dalle dispense casalinghe. Diluire 100 grammi di aceto di sidro di mele in 400 di acqua e di profumare con l’olio essenziale di lavanda per smorzare l’odore. Applicare sui capelli come ultimo risciacquo dopo lo shampoo e ripetere una volta a settimana.

Lo yogurt andrà invece applicato su un batuffolo di cotone e tamponato all’attaccatura dei capelli. Lasciarlo agire per almeno mezz’ora e risciacquare il tutto. Grazie allo zinco in esso contenuto, brufoli e acne del cuoio capelluto non saranno più un problema. E, per capelli unti subito dopo il lavaggio, ecco subito un’altra mini-guida.