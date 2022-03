Si può dare un tocco di cucina orientale ai piatti italiani e sorprendere gli ospiti con questi trucchi fai da te in cucina 

Avere ospiti a casa e cercare di sorprenderli con qualcosa di eccezionale è senza dubbio l’aspirazione di molti. La cucina italiana è tra le migliori del mondo, ma a volte la sorpresa fa la sua parte per assicurare il successo di un pranzo o di una cena. Per sorprendere, niente di meglio che dare un tocco orientale ai propri piatti. La larga diffusione di ristoranti cinesi e giapponesi in Italia può venire incontro a questa esigenza di sorprendere gli ospiti. Si può prendere spunto, anche perché la globalizzazione vale anche per la cucina. Unire i prodotti della cucina italiana con alcuni prodotti che comunemente usano i ristoranti etnici può essere la soluzione ad una “ospitata” di successo a pranzo come a cena.

Si può dare un tocco di cucina orientale ai piatti italiani con questi trucchi fai da te in cucina e sorprendere gli ospiti

Accompagnare un antipasto di verdure con la maionese, soprattutto se fatta in casa con uova fresche, è sicuramente una cosa ottima. Ma è una soluzione troppo banale. Per sorprendere potrebbe essere indicata una salsa agrodolce di origine cinese. Se fatta in casa ancora meglio. Acqua, aceto (meglio se di riso), zucchero (meglio se di canna), concentrato di pomodoro, sale e farina ed il gioco è fatto. In 10 minuti ecco pronta la salsa agrodolce. Ideale per accompagnare una bistecca per esempio, o una cotoletta alla milanese.

Tornando alla maionese, si può optare per una versione simile a quella giapponese, che prevede l’aggiunta di alcuni ingredienti tipicamente orientali ma che possono essere sostituiti da quelli nostrani presenti in dispensa. La maionese italiana prevede le uova, l’olio di semi, il sale ed il limone. Usare l’aceto di mele o di riso al posto del limone, la senape e qualche pizzico di brodo in polvere (in Giappone usano il Dashi, tipico brodo nipponico), ed ecco pronta una maionese diversa dal solito.

Come sorprendere gli ospiti con alcuni trucchi

Naturalmente, se è possibile, meglio apparecchiare la tavola in stile orientale, anche se la materia prima dei piatti che si serviranno è italiana. Esaltare i tocchi di Oriente che gli ospiti troveranno mentre consumano il pasto, è una strategia che parte anche dagli occhi.

Tornando ai piatti, ormai da anni i nostri negozi hanno dei loro spazi dedicati alle cucine etniche. Si può dare un tocco di cucina orientale anche utilizzando le alghe. Abbastanza facile da trovare è una alga di colore scuro che accompagna spesso le minestre cinesi e giapponesi. Si tratta dell’alga nori. Passandola in padella con il nostro olio di oliva e rendendola croccante, può sostituire la base del piatto dove adagiare una bistecca o il fuso di pollo. Meglio ancora se la carne viene cotta in forno. Successivamente, a metà cottura, passiamola in uno yogurt magro e aromatizzandola con un mix di spezie, anche se non orientali. La fine della cottura in forno darà una crosticina croccante alla carne, perfettamente in sintonia con l’alga nori che tra l’altro ha delle ottime proprietà nutritive difficilmente riscontrabili nei piatti della tradizione italiana.