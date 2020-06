Il limone è sicuramente uno degli agrumi più amati. D’estate poi, ci accompagna durante le giornate più afose donandoci un po’ di freschezza. E non lo troviamo solo sulla tavola. Il limone infatti ha grandi proprietà benefiche per il nostro organismo. E può essere utilizzato anche per le faccende domestiche! Insomma, ci sono davvero tantissimi modi in cui utilizzarlo. Uno di questi, poi, è davvero interessante. In pochi infatti sanno che il limone può essere conservato in freezer. Si può congelare il limone? Non crederete mai a tutti i benefici.

Si può congelare il limone? Non crederete mai a tutti i benefici

Non è molto comune, ma il limone si può congelare. E questa tecnica apporta una grande quantità di benefici! Non buttate mai la buccia. Sarà questa la parte più importante del limone da congelare! La cottura della buccia del limone tende a disperderne le proprietà, è vero. Ma se la conserviamo in freezer, i suoi benefici saranno salvi!

Vi consigliamo di riporre la buccia del limone in un sacchetto o in un recipiente. In questo modo il suo profumo rimarrà intatto, come le sue proprietà. Ricca di antiossidanti e flavonoidi, la buccia di limone aiuterà il nostro organismo. Soprattutto con i livelli di colesterolo.

E per quanto riguarda il succo di limone?

Non solo la buccia. Si può congelare infatti anche il succo di limone. Se avete problemi intestinali, questo sarà uno di quei rimedi della nonna che non abbandonerete mai più! Ottimo anche per curare influenza e raffreddore, questo piccolo segreto vi darà tantissimi benefici.

Prima di mettere il succo di limone in freezer, filtratelo. Mettetelo poi in un contenitore ermetico o in degli stampini del ghiaccio. Quest’ultima tecnica è consigliata soprattutto per famiglie con tanti membri. In questo modo infatti, ognuno avrà la sua dose già predefinita.

Congelando il limone sarete sicuri che le sue proprietà saranno salve. Potrete gustare di questo agrume estivo e al tempo stesso far del bene alla vostra salute!