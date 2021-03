Se abbiamo timore che in qualche circostanza l’acqua che beviamo non sia sicura, questo problema si può risolvere con un semplice accorgimento. È così che si può bere acqua potabile e disinfettata con questo semplice sistema.

Una scoperta apparentemente senza senso

In uno dei tanti scavi dell’antico Egitto furono trovate delle grandi cisterne che presentavano qualcosa di apparentemente inspiegabile. Giacevano al fondo di queste cisterne deputate alla raccolta dell’acqua delle lastre d’argento. All’inizio non si riusciva a capire questa strana presenza, fin quando non si mise in relazione l’acqua con la proprietà dell’argento di disinfettarla e liberarla da tutti i dannosi batteri. È da allora che l’argento è stato riutilizzato in molti ambiti per disinfettare le acque.

Capacità dell’argento e del rame

In medicina l’argento si aggiunge alle garze per le infezioni esterne della pelle e per le bruciature. Inoltre l’attività antibatterica degli ioni d’argento uccide rapidamente i batteri. Siccome non è tossico per l’uomo in molti ospedali si impiega l’argento insieme al rame per disinfettare l’acqua e distruggere la legionella e lo stafilococco aureo.

Anche il rame come l’argento ha una notevole capacità antibatterica. In India da millenni si beve l’acqua in bicchieri di rame proprio per renderla batteriologicamente sicura.

Si può bere acqua potabile e disinfettata con questo semplice e incredibile sistema

In commercio ci sono delle piccole barrette di argento puro e che costano pochi euro. Si possono acquistare sulle grandi piattaforme di commercio on line. Da inserire all’interno dei tubi della doccia o della cucina quando si va in campeggio; se si deve purificare l’acqua di un ruscello o di un pozzo si mettono al fondo di un contenitore dove si è raccolta l’acqua. Grazie ad un antico stratagemma, si può bere acqua potabile e disinfettata con questo semplice e incredibile sistema

