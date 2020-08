Si può avere un prestito senza il controllo CRIF: come fare. Siamo tutti interessati ad avere più denaro a disposizione, senza dubbio. Ma a volte può capitare di avere qualche problema, piccolo o grande che sia. A volte può succedere che questo problema sfoci in una segnalazione al CRIF. Cioè il sistema di informazioni creditizie e di business information più utilizzato. E ben sappiamo che, in quel caso, ottenere denaro in prestito sia molto, molto più difficile. Sorge quindi spontanea la domanda se sia possibile avere un prestito senza il controllo CRIF. La buona notizia è che è possibile. Continuate a leggere per scoprire come. Ed in pochi minuti la vostra curiosità sarà soddisfatta.

Il denaro è cavavoglie, dice un vecchio detto. Cioè ci permette di toglierci degli sfizi. Ed è comunque indispensabile per tutto. Poiché qualsiasi cosa si voglia comprare, prodotto o servizio che sia, necessita di denaro per essere acquistato. Come ottenere liquidità, allora? Il metodo usuale e più semplice è spendere quanto si pensa sia giusto prelevandolo dal proprio reddito. Ma a volte serve altra liquidità. Ed a volte, come detto, magari per un disguido, il nostro nome è finito in una banca dati come quello di un cattivo pagatore.

Si può avere un prestito senza il controllo CRIF: come fare

Esiste davvero la possibilità di avere un finanziamento senza che un istituto di credito verifichi la nostra posizione nelle banche dati apposite? La risposta è si. Ma non è una possibilità disponibile per tutti. I prestiti senza controllo via banche dati, quali che siano, ci sono e sono solo di 3 tipi. Sono cessione del quinto su stipendio o pensione; delega di pagamento, che è disponibile solo per i dipendenti: e il prestito cambializzato. Quest’ultima modalità è disponibile solo per i dipendenti di aziende private.

Ma attenzione. Alcuni istituti di credito effettuano comunque un controllo al CRIF o presso altre banche dati. Anche per queste metodologie. Diventa quindi fondamentale sapere se la banca o finanziaria a cui vi rivolgete effettui comunque questa operazione. Sia che la svolga di propria iniziativa o che sia una consolidata prassi aziendale. In ogni caso, tenete bene a mente che non esistono altri metodi oltre a quelli prima delineati. Ovviamente senza ricorrere a prestiti di amici o parenti. O, Dio non voglia, ad usurai.