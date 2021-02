Ci si chiede se, in periodo Covid, avremo la possibilità di andare in vacanza, e di viaggiare, se si considera che il virus è praticamente presente in tutto il mondo.

Tra alti e bassi, infatti, non accenna a cessare e la nostra libertà è sempre più incerta e differita ad un periodo indeterminato. Quindi, gli italiani, soprattutto gli amanti dei viaggi, stretti dalla morsa delle limitazioni, si chiedono: “si può andare in vacanza in periodo Covid? E se si, dove?”.

Ebbene al riguardo, l’agenzia di stampa internazionale Bloomberg, ha pubblicato una lista delle destinazioni visitabili, nonostante la pandemia. Andiamo a vedere, dunque, con una grande curiosità, più che giustificata, quali sono queste mete.

La prima, in quanto considerata in assoluto la più sicura, è l’Antartide. Molto divertente appare il dato, oltre che prevedibile. Sì, perché in tempi di guerra, andare in capo al mondo, in una sorta di rifugio isolato dal resto dell’umanità, appare l’unica soluzione percorribile. Si tratta, infatti, di un territorio che si estende per 14 milioni di chilometri quadrati, con una popolazione di quattromila persone, di cui solo mille sono stabili. Ivi, i contagi sono pari a zero.

Inoltre, sempre sulla stessa falsariga, altro luogo super sicuro è il deserto, in particolare quello del Marocco, come le dune del Sahara. Ivi, all’occorrenza, in periodo Covid, vengono organizzati molti tour, molto interessanti e suggestivi.

Vacanze di mare

Sempre per dare risposta alla domanda sul se si possa andare in vacanza in periodo Covid e se si, dove, prendiamo in esame quali sono, invece, le mete per gli amanti del caldo e del mare, anziché del freddo e del deserto.

Ebbene, per questa seconda categoria, eccellono le Maldive. Infatti, l’arcipelago nell’Oceano Indiano, presenta una bassa percentuale di contagi. Quindi, una vacanza del genere garantirebbe un vero relax, un rischio di contagio da Covid quasi a zero e, allo stesso tempo, possibilità di godere del sole e del mare.

Altra meta dello stesso tipo, è la Costa Rica. Anche qui, i casi sono pochissimi.

Quindi, si può concludere che, anche in periodo Covid, c’è la possibilità di fare qualche vacanza sicura. Naturalmente, si ci deve indirizzare verso mete specifiche, dove il rischio sia davvero basso e il viaggio possa garantire, effettivamente, relax e sicurezza.