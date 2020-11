L’amore ai tempi del coronavirus, invece che “L’amore ai tempi del colera”, come il noto romanzo di Gabriel Garcia Márquez. L’Italia è stata divisa in 3 zone: rossa, arancione e gialla. La zona rossa ovviamente è quella dove la situazione Covid-19 è più pericolosa, passando per quella arancione fino alla gialla.

Una domanda che molti, però, giustamente si pongono è se si può andare in un’altra Regione per trovare il proprio ragazzo. Durante il primo lockdown non era possibile, infatti, molte coppie sono state costrette a vedersi solo su Zoom, e si sono potute riabbracciare solo quando il Presidente Conte ha dichiarato che i congiunti si potevano rivedere. E ora? Con questo nuovo parziale lockdown?

Si può andare in un’altra Regione per trovare il proprio ragazzo?

Be’ dipende dove si trovano le due persone. Meglio dire in quale regione si vive. Le Regioni rosse sono quattro: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria. Se si vive in una di queste Regioni non si può né uscire né entrare. Infatti nel DPCM si legge: “Sono vietati gli spostamenti dalla Regione in entrata e in uscita, e anche quelli all’interno del territorio, salvo comprovate esigenze lavorative, di salute o legate all’accompagnamento dei figli a scuola”. Diciamo un vero e proprio lockdown.

Per le Regioni arancioni (Puglia e Sicilia) ci si può spostare all’interno dello stesso Comune, ma non oltre le 22. Ed è prevista la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Unica occasione, dunque, per incontrare il proprio ragazzo è se si vive nelle Regioni gialle (tutte le altre). Anche se Giuseppe Conte, durante il suo discorso, ha dichiarato che sarebbe meglio non incontrare i propri cari o comunque di vedere i familiari con cui non si vive indossando sempre la mascherina. Se, però, ovviamente i congiunti vivono in Regioni dai colori diversi, non sarà possibile vedersi, perché ci si può spostare solo tra Regioni gialle, sempre con valide motivazioni.