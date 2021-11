Si può andare in montagna questo inverno senza spendere tanto in questa località famosa per i suoi mercatini natalizi

Siamo a circa quaranta giorni da Natale. In tante nostre città, le vetrine dei negozi sono già state abbellite con gli addobbi natalizi. I più fortunati stanno già consultando internet e cataloghi per scegliere dove trascorrere qualche giorno di vacanza. La neve, i mari caldi, le grandi capitali europee, gli Stati Uniti che riaprono. Di mete ce ne sono per tutti i gusti e per quasi tutte le tasche. Basta avere la pazienza di cercare.

Ci sono località che non appartengono all’Italia, ma che, in realtà, sono solo un prolungamento del nostro Paese. Vuoi per ragioni storiche, vuoi perché davvero limitrofe. Una di queste si trova a pochissima distanza dai nostri confini. Una rinomata cittadina austriaca, molto carina, abbarbicata sulle alpi tirolesi, famosa per i suoi mercatini natalizi e per le sue piste da sci. È stata sede delle Olimpiadi invernali ed è attraversata dal fiume Inn, da cui proviene il suo nome. Stiamo parlando di Innsbruck, un gioiello incastonato tra le montagne a pochi minuti dal confine del Brennero, storico valico che divide l’Italia dall’Austria.

Si può scegliere questa meta per tanti motivi. Sotto Natale, meritano assolutamente una visita gli splendidi mercatini. Per gli sciatori, c’è una ampia scelta di piste e impianti. Si può godere della sua atmosfera ovattata per una settimana, come per un week end. Raggiungere Innsbruck dall’Italia è davvero facilissimo. Dista infatti solamente 40 km dal confine. In poco meno di mezz’ora di macchina si può arrivare. Se si è degli appassionati dei mercatini natalizi, non c’è nulla di meglio che visitare sia Bolzano che Innsbruck. Le due città distano tra loro poco meno di un’ora e mezza di strada. In un week end, per esempio, si potrebbe vederle entrambe.

Cosa vedere a Innsbruck

Se ci soffermiamo sulla località austriaca, possiamo tranquillamente affermare che il suo centro storico si visita in poco più di tre ore. Il cuore della città è Maria-Theresien-Strasse, un vero salotto buono. Con i suoi portici, i tanti caffè, gli splendidi palazzi color pastello e sullo sfondo il Tettuccio d’Oro. Il simbolo della città, che si può ammirare guardando l’antico palazzo, dimora dei Conti del Tirolo. 2657 tegole di rame dorato lo rendono unico al mondo.

Da qui alla Torre dell’Orologio, il passo è brevissimo. Vale la pena di entrare, salire i suoi 150 gradini e avere una meravigliosa vista della città dall’alto, circondata da splendide montagne. Poco più avanti è possibile visitare il Duomo di San Giacomo, eretto in stile barocco, nel 1724, sulle ceneri di una chiesa gotica, distrutta da un violento terremoto. Altra attrazione che non può mancare nel nostro percorso tra le vie di Innsbruck è l’Arco di Trionfo, in Leopoldstrasse. Fatto costruire dall’Imperatrice Maria Teresa per il matrimonio del figlio Leopoldo, è un’opera davvero di grande impatto.

Chiudiamo con una Sacher

Si può concludere la passeggiata, visitando l’imponente Palazzo Imperiale degli Asburgo, che si trova alla fine del centro storico. Una costruzione dallo stile sobrio all’esterno, ma ricchissima di sfarzo all’interno, visitabile con un biglietto di 9,50 euro. Consigliabile l’ingresso, anche per assaggiare una gustosissima Sachertorte al bar del Palazzo, rivivendo l’atmosfera dei tempi passati.

Si può andare in montagna questo inverno senza spendere tanto in questa località famosa per i suoi mercatini natalizi, visitando Innsbruck e facendosi ammaliare dal suo fascino.