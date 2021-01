Un movimento direzionale strepitoso nel corso del 2020 che ha portato le quotazioni da 326,10 a 540,73 +65,81%. Cosa accadrà nel nuovo anno? Il 2021 si farà il bis? Si può ancora scommettere sul rialzo a Wall Street del titolo Netflix? Il titolo (NASDAQ:NFLX) ha chiuso la giornata di contrattazione del 15 gennaio a 497,98 dollari. Da inizio anno, Netflix ha segnato il massimo a 540,80 ed il minimo a 485,67.

Cosa attendere per il futuro?

Analisi di bilancio

Si prevede che i guadagni cresceranno del 26,5% all’anno.

Gli utili sono cresciuti del 97,8% nell’ultimo anno. Le raccomandazioni degli altri analisti (43 giudizi) stimano un prezzo obiettivo a 551,33 dollari per azione.

Siamo andati a studiare e normalizzare gli ultimi anni di bilancio e in base ai nostri modelli, giungiamo a queste conclusioni: fair value a 480,15. Riteniamo possibile che questo target verrà alzato nei prossimi 12 mesi.

Quali sono invece le nostre proiezioni sui prezzi?

Nello studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi, abbiamo più volte notato che le quotazioni tendono a muoversi in anticipo rispetto ai fondamentali e a volte casi inspiegabili di rialzi sono stati seguiti da un notevole aumento degli utili. Ci sono stati anche casi di vere e proprie bolle, ma non hanno rappresentato la normalità dei casi studiati.

Il fatto quindi, che le quotazioni di Netflix siano sopra il loro livello di fair value come da noi calcolato, viene ravvisato come un ottimo indicatore di forza relativa. La domanda quindi è superiore all’offerta e questo probabilmente sconta un’ulteriore miglioramento degli utili societari. Poi in futuro si vedrà.

Le nostre proiezioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 441,12/497,89

area di massimo attesa 687,65/723,45.

Il titolo nei giorni scorsi si è portato nell’area di minimo annuale proiettata. Quando comprare? Riteniamo che al momento non ci siano le condizioni per comprare il titolo. Valuteremo questa possibilità soltanto in caso di chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 514,50 dollari.

In questo caso, la probabilità che il minimo annuale sia stato segnato diventa del 75%.

Si procederà per step.