Primi effetti del Decreto Semplificazioni. I guidatori disabili possono accedere con un solo permesso nelle zone Ztl d’Italia. I possessori provvisti di regole pass hanno libera circolazione in tutta Italia nelle zone a traffico limitato. Non serve nessun altro tipo di permesso. Si può entrare nella zona Ztl con il contrassegno rilasciato dal proprio Comune.

Come avvengono i controlli

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allestisce una piattaforma unica informatica in modo da consentire la verifica delle targhe associate al permesso di circolazione dei titolari dei contrassegni. I Comuni tramite l’informatizzazione e l’accentramento di tutti i dati semplificano i controlli e sarà più agevole verificare in automatico la regolarità dei permessi rilasciati dai Comuni.

Come funzionava fino a qualche giorno fa

Fino ad oggi i guidatori in possesso del permesso accedevano nelle zone a traffico limitato del Comune che aveva rilasciato il contrassegno. Chi si spostava ha dovuto sempre fare una comunicazione ex novo al Comune di destinazione. Il procedimento si è snellito con il Decreto Semplificazioni.

Cosa può fare il possessore del contrassegno disabile

Il possessore del permesso disabile ha la possibilità di circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, oltre che nelle aree pedonali urbane. E’ bene chiarire che va controllato che nelle aree prima citate sia autorizzato l’accesso. Fino a qualche giorno fa il conducente doveva fare la comunicazione 48 prima al Comune. Nel caso in cui il disabile è a bordo di un’altra auto può entrare ma deve comunicare al Comune il passaggio nella zona Ztl. In questo modo evita di prendere la multa. Per chi non cambia auto si può accedere con un solo permesso nelle zone Ztl d’Italia. Una normativa che semplifica la vita a chi già soffre. Peccato però che in questo caso ci sono sempre i furbetti: molte persone usufruiscono del contrassegno del familiare disabile per ottenere benefici tra parcheggi e corsie preferenziali.