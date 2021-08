Con un po’ di pratica e la giusta abilità è facile sfornare piatti dal sapore incredibile, anche quando si tratta di uno strepitoso fine pasto. Trovare le giuste idee e le ispirazioni per preparare dolci degni di questo nome è, invece, molto più difficile. Per questo motivo la Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa ha pensato di racchiudere in questa mini-guida alcune idee di dolci davvero interessanti. Questo perché si preparano in pochissimo tempo, senza forno né fatica, questi dolci estivi gustosissimi e strepitosi alla vista.

Ecco alcune idee di fine pasto da preparare velocemente e senza dover aprire il forno. Non tutti magari ne hanno uno nelle proprie abitazioni di mare e molti potrebbero semplicemente non voler patire le sofferenze del caldo. Per le stesse ragioni la Redazione aveva già presentato alcune fantasiose ricette estive veloci o senza cottura per non soffrire il caldo ai fornelli.

Una selezione delle migliori idee di dolci freschi, estivi e senza cottura in forno

La prima idea che suggeriamo è una delizioso dolce al cucchiaio, simile a una cheesecake, da servire in monoporzione. Basterà preparare un crumble alla base e una morbida crema di formaggio aromatizzata al proprio gusto preferito per sbalordire tutti. Basterà completarla con frutta fresca di stagione e scaglie di cioccolato al latte.

La seconda idea è la torta mattonella, un dolce a base di biscotti imbevuti nel latte e crema pasticcera a strati. Il tutto va completato con una spolverata di cacao e abbondante panna montata.

Un’altra ricetta veloce e senza forno è la torta fredda con base di riso soffiato e cioccolato fuso. Il ripieno è fatto da crema alla ricotta e zucchero a velo. Bisognerà farcire la torta rigorosamente con spicchi di frutta fresca di stagione.

È incredibile ma si preparano in pochissimo tempo, senza forno né fatica, questi dolci estivi gustosissimi

Stesso discorso anche per un famoso dolce indiano velocissimo da preparare. Stiamo parlando delle frittelle di ananas, sottili fettine di questo frutto passate in una pastella di farina, zucchero e cannella e poi fritte.

Anche la panna cotta ha sempre il suo perché ed è davvero facilissima da preparare o i dorojaki, piccole frittelle giapponesi molti simili ai pancakes.

E che dire della bavarese, da servire in comode monoporzioni o da preparare come se fosse un unico dolce. Il nostro consiglio è di accompagnarla con frutta fresca e di seguire questi golosi consigli per prepararla alla perfezione.