Taralli, grissini e treccine sono delle prelibatezze a cui è difficile resistere. Perfetti per accompagnare affettati di ogni genere, sono degli spezza-fame pratici e gustosi. Quante volte abbiamo approfittato di un sacchettino di taralli mentre aspettavamo di cenare?

Insomma, si tratta di alcuni sfizi che in casa non mancano mai, ma perché non prepararli con le nostre mani? La ricetta non è difficile e possiamo aggiungere tutte le spezie e i sapori che preferiamo. Possiamo farli al peperoncino, alle olive, ma anche alla pizzaiola. Oggi, nello specifico, vedremo come preparare le treccine al gusto pizza con uno sprint in più. Il successo è assicurato e rimarranno tutti a bocca aperta sapendo che le abbiamo preparate da zero.

Si preparano in pochi minuti queste treccine alla pizza fragranti

Ingredienti:

500 g di farina tipo 1;

280 ml di acqua;

60 ml di olio EVO;

2 g di lievito di birra fresco;

100 g di concentrato di pomodoro;

origano secco;

paprika;

sale q.b.

Procedimento

L’impasto è davvero semplicissimo, ma il segreto per delle treccine fragranti è la farina tipo 1. Mescoliamo in una ciotola la farina setacciata, due pizzichi di sale, l’acqua e due cucchiai di olio. Prendiamo un po’ di paprika e la sciogliamo in un goccio d’acqua e uniamola all’impasto. Quando si sarà formato un panetto omogeneo, mettiamolo a lievitare coperto da un canovaccio umido. Passate almeno 3 ore, l’impasto avrà almeno raddoppiato il suo volume, dividiamo il panetto in due.

Stendiamo i due impasti nella forma di rettangolo su un piano di lavoro con della farina. Ora pieghiamo in due entrambi i rettangoli, e formiamo ora due panetti. Facciamo lievitare ancora per altre 3 ore e nel frattempo prepariamo l’intingolo. In una ciotolina versiamo dell’olio EVO, il concentrato di pomodoro e dell’origano secco. Passate le 3 ore, ristendiamo i panetti in due rettangoli e tagliamoli a strisce, poi spennelliamo con l’intingolo. Prendiamone 3 alla volta, intrecciamole e posizioniamo le trecce su una placca da forno rivestita di carta da forno. Inforniamo a 200° gradi in modalità ventilata per circa 17 minuti, a seconda del forno. Sforniamo e gustiamocele dopo averle fatte raffreddare.

Sono belle da vedere, sfiziose e si preparano in pochi minuti queste treccine dal gusto esplosivo. Da servire accompagnate ad una salsa di condimento saporita oppure con del prosciutto arrotolato. Sono un’ottima idea per un buffet delizioso e sbrigativo abbinate a qualche tartina scenografica.

Si sposano bene anche usate al posto del pane per accompagnare una succosa mozzarella. A patto che però la mozzarella sia di qualità, ma non confondiamoci con marche e prezzi. Ci sono alcune cose da controllare nella lista ingredienti per non sbagliare.

