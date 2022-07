In estate anche i colori in tavola hanno la loro importanza: cibi vivaci e allegri mettono più appetito. Il caldo e l’afa tendono a togliere la fame. Piatti unici come gli involtini di prosciutto possono essere una buona soluzione. In questo articolo vedremo un allegro e gustoso menù arancione.

Si preparano in battibaleno e sono freschissime, ecco 3 ricette dall’antipasto al dolce tutte arancioni per mangiare con allegria

Come antipasto prepareremo una ciambella di salmone e crema al formaggio aromatizzato all’aneto.

Ingredienti:

350 grammi di salmone affumicato a fettine;

pane rettangolare per tramezzini;

250 grammi di formaggio spalmabile o, in alternativa, burro;

aneto;

foglie di rucola.

Disponiamo un rettangolo di pellicola su un ripiano. Copriamolo con le fette di tramezzini, precedentemente spianate con un mattarello. Spalmiamo sulla fetta di pan tramezzini il burro o 100 grammi di formaggio spalmabile che avremo precedentemente mescolato con l’aneto. Disponiamo sopra 150 grammi di fette di salmone. Ricopriamo con le foglie di rucola e un pizzico di sale. Avvolgiamo il rotolo su se stesso aiutandoci con la pellicola. Arrotoliamo i lati come una caramella, diamo la forma cilindrica di un salame. Disponiamo il cilindro nella teglia per i ciambelloni e mettiamo in frigorifero per almeno due ore. Prepariamo nel frattempo nel mixer i rimanenti 150 grammi di formaggio e il restante salmone. Tritiamo per qualche istante in modo da ottenere una crema arancione. Togliamo il ciambellone dal frigorifero e poi dalla teglia. Leviamo la pellicola e ricopriamo la ciambella con la crema arancione così ottenuta.

Rose arancioni di pollo, carote e Brie

2 carote;

5 fette sottilissime di pollo;

150 grammi di formaggio Brie.

Tagliamo delle strisce lunghe dalle carote pelate utilizzando il pelapatate nel senso della lunghezza. Ora mettiamo a sbollentare le fette di carota in acqua salata per 5 minuti. Scoliamo e nel frattempo con un batticarne schiacciamo le fette di pollo in modo che diventino sottili come veline. Tagliamone delle strisce della stessa larghezza delle carote. Prendiamo il formaggio Brie e tagliamone delle fette sottili per il lungo. Ora prendiamo una teglia rotonda con cerniera. Iniziamo a comporre la rosa: stendiamo una fetta di carota, ricopriamo con la striscia di pollo e con quella di Brie disponiamo le carote così composte una di seguito all’altra. Arrotoliamo a spirale la prima carota con pollo e formaggio e proseguiamo con la seconda e poi la terza. Avremo ottenuto così una rosa, girella voluminosa da riporre nella teglia.

Mettiamo in forno a 180°per 20 minuti spargendo un filo di olio Evo. Sganciamo la cerniera della teglia ed ora con una grattugia per agrumi, grattugiamo metà carota sulla rosa.

Sorbetto al Melone

metà melone;

100 gr di zucchero a velo;

400 gr di panna montata.

Svuotiamo metà melone della polpa, conservando quest’ultima in un recipiente. Mescoliamo alla polpa i 100 grammi di zucchero. Frulliamo con un mixer ad immersione. Ora aggiungiamo 400 grammi di panna montata mescolando con una spatola. Versiamola nelle coppette del gelato e mettiamo in frigorifero per un paio di ore.

Ecco 3 ricette che si preparano in battibaleno e sono freschissime, perfette per le giornate di luglio.

