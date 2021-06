Mangiare sano ma con gusto è possibile grazie a questa preparazione leggera e gustosa. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa vuole mostrare come, grazie a questa deliziosa ricetta light. Si preparano in 2 minuti questi deliziosi pancake alle verdure con mozzarella e pomodorini e sole 80 calorie. Ecco la ricetta con cui poter deliziare il palato senza aggiungere troppi chili alla bilancia!

Ingredienti per i pancake alle verdure

50 grammi di spinaci cotti;

un uovo medio;

cipolla a piacere;

sale q.b;

pepe q.b;

20 grammi di formaggio grattugiato;

50 grammi di farina 00;

un pizzico di bicarbonato di sodio;

qualche pomodorino;

qualche cubetto di mozzarella.

Come prepararli velocemente

Si preparano in 2 minuti questi deliziosi pancake alle verdure con mozzarella e pomodorini e sole 80 calorie. Il procedimento è davvero molto semplice. Occorreranno solo un frullatore da cucina tipo mixer e una padella antiaderente. Iniziare versando spinaci e uovo nel mixer da cucina. Queste dosi sono indicate per una porzione ma nulla vieta di raddoppiare o triplicare le dosi.

Poi aggiungere anche la cipolla e pepare e salare. Azionare il mixer fino a ottenere l’amalgama completa degli ingredienti. A questo punto riaprire il contenitore e aggiungere il formaggio grattugiato, la farina e un pizzico di bicarbonato. Quest’ultimo aiuterà i pancake a gonfiare leggermente durante la cottura in padella. Azionare il frullatore fino a ottenere la tipica consistenza del pancake e un colore verde brillante.

Cottura e presentazione

A questo punto l’impasto andrà cotto in padella antiaderente. Questo aiuterà a non aggiungere grassi od oli durante la cottura. Versare circa un mestolo d’impasto in padella e cuocere per 3 o 4 minuti. Poi girare il pancake e cuocere sull’altro lato per lo stesso tempo. Procedere così fino a esaurimento di tutto l’impasto.

Suggeriamo di collocare nel piatto almeno 3 pancake per porzione, disponendoli uno sull’altro. Guarnire la pila di pancake con qualche dado di mozzarella e un pomodorino ciliegino inciso a croce. L’accostamento cromatico sarà d’effetto e il gusto non sarà di meno.

