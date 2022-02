Alle volte, dopo una giornata ricca e densa d’impegni, trascorsa lontano da casa, la voglia di metterci ai fornelli e preparare la cena si affievolisce. Tuttavia, riusciamo comunque a farci forza e impegnarci nella preparazione di qualcosa di gustoso da portare in tavola. In un certo senso, la stagione in corso ci aiuta con una varietà d’ingredienti che si cucinano in poco tempo. Spesso, infatti, possiamo anche preparare i nostri menù in anticipo, ritornare a casa dopo una giornata lavorativa e cuocere le nostre ricette preferite in forno.

Dunque, quando il tempo è poco e la voglia di cucinare quasi nulla, facciamo affidamento sul nostro caro forno, la cui comodità è indubbia. Nella maggior parte delle preparazioni, non dobbiamo far altro che preparare la base, lasciarla in forno e attendere che il cibo si cuocia alla perfezione. È il caso della ricetta che andremo a presentare. Infatti, si preparano al volo questi cardi gratinati ideali per salvare la nostra cena.

Un occhio al gusto e alle calorie

La stagione in corso ci offre gustose verdure e ortaggi. Infatti, spesso con ortaggi a basso contenuto calorico, possiamo cucinare qualcosa di facile, veloce e soprattutto gustoso. Il cardo, parente stretto del carciofo, ricorda un po’ il sedano dalla forma. Ed è il protagonista della cucina invernale. Sarebbe l’ideale per le diete a basso contenuto calorico, poiché ogni 100 gr conterrebbe oltre il 90% di acqua. In cucina, con questo goloso ortaggio, possiamo realizzare variegate ricette, sbizzarrire la nostra fantasia per portare in tavola gusto e tradizione.

Andiamo a vedere gli ingredienti per 4 persone e la preparazione per i cardi gratinati al forno:

1 kg di cardi;

1 limone;

3 uova;

100 gr di parmigiano;

1 carota;

300 ml di latte;

50 gr di farina 0;

50 gr di burro;

pangrattato q.b.;

sale, cannella, pepe, noce moscata q.b.

Si preparano al volo questi cardi gratinati al forno ideali per una cena leggera e ricca di gusto

Puliamo i cardi e li lasciamo a bagno in acqua e limone per 10 minuti circa. Trascorso il tempo, li lessiamo in una pentola con abbondante acqua salata per circa 20 minuti, infine li scoliamo.

Intanto prepariamo la besciamella: in un pentolino scaldiamo il latte, il burro, la farina e la noce moscata fino ad ottenere una crema densa e avvolgente. Cospargiamo con burro e pangrattato una pirofila da forno e adagiamo i cardi dopo averli tagliuzzati a dadini. Copriamo i cardi con la besciamella, formando più livelli. In una ciotola sbattiamo le uova con il parmigiano e amalgamiamo il composto. Infine versiamo il composto ottenuto sui cardi, aggiungiamo un pizzico di sale, pepe e cannella per insaporire. Inforniamo la teglia in forno preriscaldato a 200°C e lasciamo cuocere per circa 30 minuti. Una volta pronti, serviamo i cardi gratinati in tavola ben caldi.

