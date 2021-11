Un fritto caldo e croccante è buono da gustare sia in giro per la città con il freddo invernale, che comodamente seduti al tavolino di casa.

Non necessariamente bisogna pensare a una ricetta salata. Tantissimi dolci prevedono una fase di frittura in olio ben caldo, proprio come la ricetta che segue. Si prepara in un battito di ciglia quest’incredibile ghiottoneria con zucchero e tenerissima ricotta e davvero pochi altri ingredienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Il sapore delicatissimo della ricotta si presta perfettamente nella realizzazione di dolci fritti. Anche questi altri incredibili modi di usarla nei dolci la rendono l’alleata perfetta per un fine pasto indimenticabile.

Se, invece, la ricotta è finita, niente paura, perché è possibile prepararla in casa con soli 2 ingredienti presenti in ogni frigo.

Ingredienti per le frittelle dolci di ricotta

250 grammi di ricotta vaccina;

50 grammi di zucchero;

100 grammi di farina;

mezza bustina di lievito per dolci;

2 uova medie;

vaniglia q.b.;

olio per la frittura;

zucchero q.b. per decorare.

Si prepara in un battito di ciglia quest’incredibile ghiottoneria con zucchero e tenerissima ricotta

Questo dolce è veloce e facilissimo da preparare, perfetto quando si ha poco tempo da dedicare al dolce o quando si cerca una merenda veloce.

Preparare le frittelle di ricotta è davvero semplicissimo. Occorrerà iniziare mescolando le uova con la ricotta precedentemente sgocciolata dall’acqua in eccesso. Schiacciare la ricotta nelle uova con i lembi di una forchetta.

Aggiungere, poi, lo zucchero e la vaniglia a piacere. È possibile usare tanto l’essenza di vaniglia, che la bacca o la polvere aromatizzante. Setacciare nel composto anche la farina e il lievito per dolci. L’impasto dovrà essere colloso e sufficientemente umido.

Ora, è il momento di dedicarsi alla frittura di questi scrigni di ricotta.

Un ultimo passo prima di gustarle

Prelevare un po’ d’impasto con un cucchiaio e farlo scendere nell’olio caldo con l’aiuto di un altro cucchiaio. Bisognerà creare delle piccole palline d’impasto. Non appena saranno dorate su un lato, ruotarle per ottenere una cottura uniforme.

Quindi, scolarle dall’olio e passarle nello zucchero semolato appena intiepidite leggermente. Gustare ancora calde per sentire tutta la loro croccantezza. A piacere, è possibile accompagnare queste frittelle di ricotta con della crema inglese al cucchiaio in cui poterle inzuppare.

Approfondimento

Una vera leccornia questi cannelloni dal ripieno goloso che si preparano in un lampo.