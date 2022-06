Per accompagnare dei secondi piatti o per arricchire buffet, antipasti e aperitivi un’ottima ricetta da fare al volo è la focaccia. Semplice, golosa e veramente super versatile, essa si può preparare davvero in tantissimi modi. Infatti si potrebbe servire senza condimenti, oppure si potrebbe farcire aggiungendo, ad esempio, spinaci e scamorza.

Oggi concentreremo la nostra attenzione sulla focaccia senza condimenti, proponendo una versione davvero semplice e veloce. Nelle prossime righe sveleremo tutti i procedimenti necessari per prepararla, senza neanche accendere il forno. Infatti andremo a stenderla e cuocerla direttamente in una padella antiaderente, sfruttando il coperchio per trattenere il calore. Per realizzare questa focaccia avremo bisogno soltanto di 4 ingredienti, ossia:

200 g di yogurt greco;

200 g di farina 0;

5 g di lievito istantaneo;

3 cucchiai di olio EVO.

Si prepara in un attimo e con soli 4 ingredienti questa sofficissima focaccia in padella buona come quella del panettiere

Innanzitutto, versiamo all’interno di una ciotola lo yogurt greco, l’olio EVO ed un pizzico di sale. Naturalmente, al posto di quest’ultimo ingrediente potremmo inserire anche altre spezie.

Quindi, con l’aiuto di un cucchiaio, iniziamo a mescolare bene tutti gli ingredienti. Dopo di che aggiungiamo al composto anche la farina ed il lievito istantaneo, entrambi setacciati, e procediamo ad impastare con le mani. Una volta finito ed ottenuto un panetto morbido e compatto, riponiamolo nuovamente nella ciotola. Fatto ciò, ricopriamo quest’ultima con della pellicola trasparente e lasciamo riposare il panetto per circa 20 minuti.

Trascorso il tempo necessario, prendiamo una padella antiaderente dal diametro di 22 cm e irroriamola con dell’olio EVO. A questo punto mettiamo al centro il nostro panetto ed iniziamo a stenderlo con le mani, ottenendo una focaccia spessa 1 cm. Con le dita effettuiamo dei buchetti sulla superficie, dopo di che iniziamo a cuocere per 15 minuti, coprendo la padella con un coperchio. Ora non ci resta che girare la focaccia, irrorarla nuovamente con altro olio EVO e continuare la cottura per altri 10 minuti. Quindi, abbiamo appena visto che questa focaccia semplice e golosa si prepara in un attimo e con soli 4 ingredienti.

