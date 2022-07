I dolci sono degli alimenti che fanno gola ai grandi e ai bambini. Possono essere acquistati in pasticceria oppure preparati in casa dalle mani sapienti delle nonne e delle mamme.

Ma d’estate e con il caldo accedere il forno potrebbe diventare una vera e propria tortura e la temperatura essere insostenibile. Allora per risolvere il problema e placare la nostra voglia di zuccheri, spesso decidiamo di preparare un dolce al cucchiaio fresco e veloce.

Ma se per colazione non possiamo assolutamente rinunciare ad una fetta di torta fatta in casa, allora abbandoniamo l’idea di accendere il forno e prepariamola utilizzando i fornelli e una semplice padella.

Il dolce al limone

Oggi in scena ci saranno gli ingredienti di un manicaretto davvero speciale. Parliamo della torta al limone. Non nella versione classica, ma arricchita con la granella di pistacchio e la ricotta. Una bontà unica che non appesantisce e non ci fa sentire in colpa. Infatti, questa torta si prepara in padella senza uova né burro.

Ingredienti:

200 g di farina 00;

200 g di ricotta;

150 g di zucchero;

50 g di olio di semi;

il succo e la scorza di 1 limone;

80 g di acqua;

1 bustina di lievito in polvere per dolci;

granella di pistacchio q.b.

Si prepara in padella senza uova né burro questa leggerissima torta al limone con 2 ingredienti golosi

In una ciotola versiamo l’acqua, il succo del limone e la scorza grattugiata, lo zucchero e l’olio di semi. Mescoliamo tutti gli ingredienti. Aggiungiamo, poco per volta, la farina 00 setacciata e la bustina del lievito. Amalgamiamo tutti gli ingredienti a mano o con le fruste elettriche. Uniamo la ricotta ammorbidita e la granella di pistacchio.

Rivestiamo una padella antiaderente con della carta forno e versiamo l’impasto ottenuto. Lasciamo che cuoci a fuoco basso per 20 minuti. Trascorso questo tempo giriamo la nostra torta e facciamola cuocere anche dall’altra parte.

Spegniamo il fuoco e lasciamo che raffreddi completamente prima di servirla a amici e familiari.

Un dolce molto profumato e leggero da preparare in pochissimo tempo e senza patire il caldo.

Insieme alla granella di pistacchio, possiamo aggiungere all’impasto anche delle scaglie di cioccolato fondente, oppure delle mandorle a lamelle. Insomma possiamo sbizzarrirci variando la ricetta e aggiungendo quello che più ci piace.

Lettura consigliata

Non serve la gelatiera e neanche la panna per questo cremoso gelato alle fragole da preparare in pochi e semplici passaggi