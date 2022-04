La primavera ha portato con sé temperature più alte e nuova frutta di stagione. In questa situazione, l’ideale è trovare qualche ricetta bella fresca che faccia buon uso della frutta primaverile.

Oggi ne conosciamo una che ci delizia con un po’ di ottime fragole e anche con del gelato, perfetta per rinfrescare i pomeriggi più caldi. Non si tratta di una ricetta complicata, anzi, si prepara in appena 15 minuti questo buon dessert. Andiamo dunque a conoscere questa preparazione, che ci permetterà di aggiungere una grande nuova pagina al nostro libro di ricette.

Ingredienti

Proviamo a cucinare una brioche tostata alle fragole. Per questa facile ricetta avremo bisogno di questi ingredienti, se cuciniamo per 4 persone:

8 fette di brioche (possiamo tagliare a fette due croissant, anche di quelli industriali);

500 ml di latte parzialmente scremato;

400 g di fragole;

50 g di burro;

2 pacchetti di zucchero a velo;

30 g di zucchero semolato;

1 limone;

3 uova;

gelato alla vaniglia.

Metteremo insieme questi ottimi ingredienti per un dessert o per una merenda davvero deliziosa, il cui punto forte è l’accostamento della brioche con le fragole. Il sapore risultante è ricco e soddisfacente, ed è impreziosito ovviamente dal gelato. Se non amiamo il gelato alla vaniglia, cambiamo pure gusto e scegliamo quello che preferiamo senza problemi.

Si prepara in appena 15 minuti questo clamoroso dolce primaverile con fragole e gelato per un dessert da favola

Iniziamo la nostra preparazione che, come dicevamo, è davvero rapida e dovrebbe durare 10-15 minuti.

Laviamo, mondiamo e tagliamo le fragole a pezzi. Spremiamo il limone sulle fragole e poi cospargiamole di zucchero a velo a piacere.

Ora prendiamo un piatto fondo e versiamoci il latte insieme allo zucchero semolato. Poi in una ciotola sbattiamo bene le uova.

Poi prendiamo le nostre brioche, tagliamole in quattro pezzetti l’una e Immergiamole prima nel latte, poi nelle uova sbattute.

Adesso sciogliamo il burro in una grande padella e qui mettiamo a tostare le brioche affettate per circa 2 o 3 minuti su ogni lato.

Togliamo dal fuoco quando le brioche sono ben dorate, poi impiattiamole. Copriamole bene con le fragole e aggiungiamo una pallina di gelato alla vaniglia accanto oppure in cima. Serviamo immediatamente, prima che il gelato si sciolga.

