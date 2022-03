Ogni giorno è sempre la stessa storia, poco tempo a disposizione e nessuna idea su cosa cucinare. Magari ad ora di pranzo mangiamo fuori e una soluzione veloce si trova sempre. Che si tratti di un panino, un’insalata o un piatto di pasta al volo.

Quando poi rientriamo a casa la sera avremmo voglia di qualcosa di più sostanzioso. Un buon secondo piatto da gustare comodamente seduti a tavola senza guardare sempre l’orologio. Però non sempre la voglia di mettersi ai fornelli è tanta, soprattutto se si torna tardi e stanchi.

Le idee scarseggiano, non si vuole passare ore a preparare e quindi si opta spesso per la consegna a domicilio. Sicuramente molto utile ma spendere soldi per ordinare ogni sera potrebbe pesare non poco sulle nostre finanze.

Si prepara in 20 minuti questa ricetta semplicissima da cucinare stasera per un piatto leggero, sfizioso ed economico

In questo periodo sono tante le famiglie che si ritrovano a tirare un po’ la cinghia per risparmiare. Meglio mettere da parte un po’ di soldi visti i rincari degli ultimi mesi. Ecco allora una soluzione pratica per la nostra cena che ci costerà poco più di 5 euro. Degli strepitosi spiedini di mazzancolle.

Ingredienti:

350 gr di mazzancolle;

salsa di soia;

3 rametti di prezzemolo;

2 cucchiaini di sale grosso;

40 gr di pinoli;

olio Evo;

vino bianco;

formaggio grattugiato (opzionale);

farina di mais q.b.

Procedimento per il piatto:

Prendiamo le mazzancolle, ma vanno bene anche i gamberi o i gamberoni. Puliamole bene, eliminiamo il carapace e il filetto nero che sarebbe l’intestino;

Mettiamo in un mixer o un tritatutto il prezzemolo, il sale grosso e i pinoli. Tritiamo finemente e trasferiamo il mix in una ciotola;

Aggiungiamo circa 60 gr di farina di mais che renderà i nostri spiedini super croccanti. Versiamo poi un po’ di olio Evo e un goccio di vino bianco, poco meno di una tazzina;

Mescoliamo con una frusta il mix e se vogliamo aggiungiamo un po’ di formaggio grattugiato. In un’altra ciotola versiamo la salsa di soia allungata con l’acqua in rapporto 1:1. Quindi per 30 ml di salsa di soia mettiamo 30 ml di acqua;

Immergiamo la mazzancolla nella salsa di soia e poi passiamolo nel mix di farina. Poi infiliamola in un bastoncino per spiedini, mettiamone 3 o 4 per spiedino;

Trasferiamo gli spiedini su una teglia foderata di carta da forno e inforniamo a 200° per 17 minuti circa.

Quindi, abbiamo visto che si prepara in 20 minuti questa ricetta semplicissima che ameranno anche i bambini. Con il pesce si possono realizzare anche dei secondi molto sfiziosi che non richiedono troppo tempo per la cottura. Per esempio per rendere più gustoso e invitante il nasello possiamo preparare delle polpettine. Così non solo mangeremo un piatto prelibato ma anche ricco di vitamine.

