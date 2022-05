L’arrivo del caldo e della bella stagione cambia il nostro modo di mangiare. In questi giorni, i piatti più pesanti lasciano spazio a ricette leggere, veloci da preparare e facili da portare sia fuori che in ufficio. E dopo aver scoperto come preparare un dolce alle fragole in 10 minuti, oggi ci dedicheremo al resto del menù. Perché si prepara in 15 minuti questo piatto unico a base di pesce che possiamo inserire di diritto nelle nostre ricette salvatempo. Una preparazione davvero furba che ci permetterà anche di riutilizzare il pane duro avanzato.

Una ricetta salvatempo perfetta per la bella stagione

Molti credono che i piatti veloci siano decisamente meno buoni di quelli più elaborati. Ma dopo aver scoperto come preparare la panzanella di mare, saranno costretti a ricredersi. Perché in appena 15 minuti riusciremo a preparare un piatto unico degno di un ristorante stellato.

Per 4 porzioni di panzanella di mare ci serviranno:

4 etti di pane toscano raffermo;

4 etti di calamari;

3 etti di cozze;

4 etti di pomodori;

2 etti di cetrioli;

una cipolla di Tropea;

1 spicchio d’aglio;

1 gambo di sedano;

40 ml di vino bianco;

20 ml di aceto;

sale e pepe per condire.

Si prepara in 15 minuti questo piatto unico di pesce sfiziosissimo che ci permetterà anche di riciclare il pane avanzato

Iniziamo dalla preparazione del pesce. Puliamo i calamari e le cozze e laviamoli con l’acqua corrente. Tagliamo i calamari a pezzi e mettiamoli a cuocere in una padella con un filo d’olio e lo spicchio d’aglio.

A metà cottura aggiungiamo anche le cozze e copriamo la padella. In 5 minuti dovrebbero aprirsi. Togliamo il guscio e sfumiamo con il vino. Spegniamo il fuoco e mettiamo da parte il pesce senza eliminare il sugo di cottura.

Adesso possiamo dedicarci al pane. Tagliamolo a pezzetti e ammorbidiamolo con l’acqua. Strizziamolo, se è troppo bagnato, e aggiungiamo i pomodori tagliati a fettine. Bagniamo con l’aceto e proseguiamo inserendo i cetrioli e la cipolla tagliata a pezzetti.

Iniziamo a mischiare gli ingredienti e poi mettiamo nella ciotola anche il pesce con il relativo sugo. Non ci resta che regolare il sapore con sale e pepe e far riposare in frigo.

Tiriamo fuori la panzanella subito prima di mangiarla e se è troppo solida aggiungiamo un filo d’olio d’oliva. Se vogliamo dare un tocco di classe al piatto, decoriamo con qualche foglia di basilico.

