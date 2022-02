Prima di gettare via qualcosa in cucina bisognerebbe chiedersi se esiste una possibilità di riutilizzo. L’economia culinaria è una vera e propria dote, che aiuta a far quadrare i conti a fine mese e a risparmiare. Questo, magari, consente di destinare parte del proprio budget ad alimenti appena più costosi, ma importantissimi nell’alimentazione.

Pesci come le cozze, invece, avrebbero persino un costo irrisorio se paragonato alle loro incredibili proprietà, perché fonti importanti di omega 3 e antiossidanti. Questa ricetta intende coniugare le 2 cose, perché costituirebbe un riciclo intelligente di pane raffermo e un ottimo modo di cucinare le cozze.

Un alimento dal potenziale incredibile in cucina

Non bisogna necessariamente spendere un capitale per ottenere piatti prelibati. Anche i pesci poveri valgono oro in cucina.

I modi di preparare le cozze sono tantissimi e, con esse, è possibile pure rivisitare la tradizione, preparando un’eccezionale carbonara di cozze. Ma come impiegarle in abbinamento a pasta, pane raffermo e pomodoro?

Gli ingredienti della ricetta per 4 porzioni

400 grammi di pasta lunga;

un chilogrammo di cozze;

250 grammi di pomodorini pachino;

350 grammi di pane raffermo;

uno spicchio di aglio;

olio d’oliva q.b.;

prezzemolo a piacere;

uno scalogno;

50 millilitri di vino bianco;

150 millilitri di acqua di cottura;

sale e pepe a piacere.

E si prepara con il pane raffermo questa salsa veloce per condire la pasta con un pesce ricco di omega 3

Veniamo al procedimento per preparare questa cremosissima pasta.

Occorrerà iniziare dalla pulizia delle cozze e della loro cottura in padella con un filo d’olio e un mestolo d’acqua. Coprire la padella e attendere la completa apertura delle cozze. Quindi, filtrare il liquido ottenuto dalla cottura e, non appena le cozze saranno meno calde, privarle del guscio e metterle da parte.

Far tostare il pane raffermo tagliato in cubetti in forno per 10 minuti circa e aggiungerlo in padella con scalogno, olio e pepe. Sfumare con il vino bianco, aggiungere anche uno o due mestoli di acqua delle cozze e frullare per ottenere una salsa sufficientemente cremosa.

Gli ultimi passaggi

Avviare la cottura della pasta in acqua poco salata. Cuocere i pomodorini tagliati a metà con olio e aglio per qualche minuto. Eliminare l’aglio e aggiungere la pasta scolata al dente, le cozze, la salsa al pane, il prezzemolo e qualche mestolo d’acqua di cottura.

Anche se si prepara con il pane raffermo questa salsa è una vera delizia che renderà la pasta appetitosa e cremosissima.

