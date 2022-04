La bella stagione ha liberato non solo i nostri migliori propositi per la primavera e l’estate, ma ha dato anche il via alla nostra voglia di viaggiare. È innegabile che l’inverno ha portato via un po’ della nostra voglia di uscire, soprattutto con il freddo e con la neve. Adesso è proprio arrivato il momento giusto per scoprire e fare delle bellissime gite fuori porta. Infatti, a pochi passi da noi, potrebbero trovarsi delle bellezze inaspettate e delle scoperte tutte da vivere. Non lasciamoci spaventare dalla temutissima valigia o dalla poca voglia di stare tante ore in macchina. Infatti, per un weekend all’insegna del divertimento basta uno zaino salva spazio e percorrere anche pochissimi chilometri da casa nostra.

Si possono visitare anche in una sola giornata questi 3 itinerari a due passi dall’Italia incastonati nella natura tra altalene e ponti sospesi

Oggi, infatti, parliamo di una meta indimenticabile che dista solo 150 km da Milano. È possibile vivere un’esperienza incredibile anche in una sola e unica giornata di divertimento. Parliamo della Svizzera o, meglio, di un posto che si trova appena varcato il confine. Una prima tappa che molti consigliano consiste nell’attraversare un ponte tibetano. Ovvero il Ponte Carsac lungo circa 270 m. Con le sue 59 tonnellate sta a ben 696 metri di altezza dal suolo, nel suo punto più alto. Percorrendolo a piedi, in fila indiana, è possibile ammirare la natura più incontaminata.

Fatto di tavole di larice, è stato reso completamente sicuro da un corrimano e da una rete metallica. Per questo motivo, è perfetto anche per le esperienze di famiglia. Il ponte collega la collina di Sementina con il Monte Carasso. La passeggiata prima e dopo il ponte immersi nella natura ci farà ammirare anche filari e vigneti, dove vengono prodotti alcuni dei migliori Merlot ticinesi.

Immergiamoci nell’orizzonte più bello

Continuando la camminata, preferibilmente in macchina, si possono inoltre raggiungere i “swing spots”, ovvero dei punti strategici da dove ammirare panorami mozzafiato. Ma non semplici panorami in cima al monte tra verde e bianco della roccia. Si potrà infatti godere di meravigliose altalene che sembrano quasi sospese nel vuoto, letteralmente dondolando a diversi metri di altezza. I punti sono tantissimi e si potrà godere della vista di boschi, colline e anche di una spiaggia in riva al lago. Bastano solo legno di castagno e una corda intrecciata per imprimere nella mente un ricordo indimenticabile.

Infine, per chi volesse godere anche di una passeggiata romantica in un borgo incastonato nel verde, consigliamo la frazione di Foroglio. Passeggiando per le vie del paesello, infatti, si può sentire lo scrosciare dell’acqua. Sono le sue famosissime cascate che cantano notte e giorno, mentre si gettano nella valle da un’altezza di 130 metri. Piccole stradine e sentierini ci condurranno nei punti più panoramici per godere di orizzonti dai mille colori. Si possono visitare anche in una sola giornata questi posti dalla bellezza incantata.

