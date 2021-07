I contribuenti sono alle prese con l’elaborazione del 730/2021 per i redditi e spese riferiti all’anno 2020. Come ogni anno non mancano i dubbi su cosa inserire per poter ottenere le detrazioni fiscali ed un eventuale rimborso. La domanda posta da un Lettore agli Esperti di ProiezionidiBorsa è la seguente: si possono inserire nel 730 le spese sanitarie per la detrazione rimborsate dall’assicurazione? Verifichiamolo consultando le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Si possono inserire nel 730 le spese sanitarie per la detrazione rimborsate dall’assicurazione?

Molti i contribuenti che stipulano vantaggiose polizze che permettono il rimborso delle spese sanitarie sostenute.

In linea generale, la detrazione fiscale spetta solo sei i costi sostenuti, per le spese sanitarie, sono effettivamente a carico del contribuente. Questo significa che nel caso in cui sono rimborsate la detrazione non spetta. Tuttavia, si considerano a carico alcune tipologie di spese se i contributi o i premi assicurativi versati non hanno prodotto alcun beneficio.

Ad esempio, rientrano in questa casistica le spese sanitare rimborsate o sostenute direttamente dalle assicurazioni.

Diverso è se i premi e i contributi versati danno diritto alla detrazione fiscale IRPEF o la deduzione al reddito, e sono rimborsate dall’assicurazione. In questo caso non si possono portare in detrazione o deduzione nel modello 730 o Redditi PF.

Per maggiori informazioni consigliamo di consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 54 del 19 giugno 2002

Spese sanitarie deducibili

Ci sono alcune spese sanitarie sostenute per disabili che sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Molti i contribuenti che non le riportano nel modello della dichiarazione dei redditi.

Si tratta di spese per l’assistenza al disabile con handicap grave ai sensi della Legge 104.

Ricordiamo che sono interamente deducibili nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute per:

a) assistenza di personale con qualifica idonea di addetto all’assistenza;

b) percorsi di assistenza riabilitativa e infermieristica;

c) spese sostenute per personale addetto alla terapia (qualifica di educatore personale).

Approfondimento

Bonus, sconti e agevolazione nel 730/2021 per disabili con e senza Legge 104 ma bisogna fare attenzione