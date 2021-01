Sono mesi che in molti hanno a che fare con un ospite piuttosto fastidioso nella propria casa. Stiamo parlando dell’umidità. In questo periodo dell’anno, sembra inevitabile avvertirla nel proprio appartamento, con la conseguente creazione di condensa e, nei casi più sfortunati, di muffe pericolose per la salute. Per scongiurare qualsiasi tipo di rischio, è giusto sapere come comportarsi. Per esempio, si pensa che questa azione aumenti l’umidità in casa, ma in realtà è esattamente il contrario. Vediamo più nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

L’errore che a volte non si è consapevoli di commettere

Alcune persone pensano che chiudere le finestre del proprio appartamento quando piove, sia il modo migliore per scongiurare qualsiasi rischio di umidità e condensa in casa. Infatti, si pensa che questa azione aumenti l’umidità in casa, ma in realtà è esattamente il contrario! Mantenere le finestre aperte quando piove, infatti, non fa altro che favorire il ricambio d’aria nelle mura domestiche. In questo modo, l’umidità non avrà alcuna possibilità di insediarsi nelle stanze dell’appartamento, e la condensa non verrà a disturbare il quieto vivere di nessuna famiglia.

Come aprire le finestre mentre piove senza rischiare di fare entrare l’acqua in casa

Questo consiglio è valido quando la pioggia non è incessante. Se si sta assistendo a un vero e proprio temporale, il consiglio è ovviamente quello di mantenere le finestre chiuse fino a che il tempo non si sarà placato. Quando però la pioggia sarà più tranquilla e meno potente, allora si dovranno aprire le finestre. Basterà lasciarle spalancate per cinque minuti. Per evitare che l’acqua entri in casa, sarà sufficiente mettere alla base dei panni appositi che possano trattenere l’acqua. In questo modo non si allagheranno le stanze. Se inoltre si è molto freddolosi, sarà sufficiente aprire le finestre in una stanza per volta, così da potersi spostare nelle aree più calde della casa mentre si fa arieggiare.

