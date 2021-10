La zucca è un tipico ingrediente autunnale che abbonda sulle tavole in questo periodo dell’anno. Con il suo colore arancio vivo e un gusto sicuramente dolce, la zucca si presta a tantissime preparazioni. Quando si pensa a quest’ortaggio, però, non per forza lo si deve preparare in risotti o sotto forma di vellutate.

La ricetta che segue, infatti, intende trasformare completamente la zucca e aiutare i Lettori a tirar fuori da essa il massimo gusto possibile. Infatti, si lasciano finire in un morso queste crepes filanti talmente buone da stregare tutti i commensali, sia grandi che piccini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

La lista degli ingredienti è veramente molto corta e il procedimento super facile, quindi ecco subito come iniziare. Ma per chi proprio non riesce a separarsi dal famoso risotto, ecco quale ingrediente della dispensa usare per rendere il risotto alla zucca veramente gourmet.

Ingredienti per le crepes di zucca dal cuore filante

3 uova medie;

mezzo litro di latte;

160 grammi di farina 00;

150 grammi circa di polpa di zucca;

100 grammi di provola;

burro q.b.

Il procedimento per realizzare queste prelibatezze in maniera veloce

Bisognerà iniziare privando la zucca della buccia, tagliandola a cubetti e scaldandola in padella con qualche giro d’olio. Il suggerimento è di tagliare la zucca in piccolissimi quadrotti, in modo da velocizzare immediatamente la cottura. Attenzione, inoltre, perché buttare i semi di zucca è un grande errore viste le tante ragioni per cui sono preziosissimi.

Se la varietà di zucca scelta non rilascia troppo liquido, occorrerà aggiungere giusto un po’ d’acqua. Una volta diventata tenera, frullarla per farla diventare una crema.

A questo punto rompere le uova e sbatterle, aggiungere il latte e la farina poco per volta. Bisognerà mescolare il tutto a mano, usando una comune frusta da cucina.

Si lasciano finire in un morso queste crepes filanti talmente buone da stregare tutti

Quindi, aggiungere la zucca al composto di uova e mescolare fino a completa amalgama degli ingredienti.

A questo punto basterà cuocere le crepes in padella, dopo aver fatto sciogliere una noce di burro a fuoco lento. Dopo 2 o 3 minuti di cottura della crêpe, aggiungere la provola tagliata a fette molto sottili e terminare con altri 2 minuti di cottura.

Il consiglio è di piegarle in 4 e servirle ben calde per ottenere un meraviglioso cuoce filante.

Una torta salata da accompagnare a questa ricetta

E chi desidera fortemente fare un figurone deve provare questa torta salata che si lascia finire in un boccone e ammalia sicuramente chiunque.