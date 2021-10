L’autunno è la stagione del camino acceso, delle serate in famiglia e dei piatti caldi e filanti. I primi freddi di stagione portano le persone a trascorre più tempo all’interno dell’abitazione. Mangiare dell’ottimo cibo diventa, quindi, un modo per impiegare piacevolmente il tempo e una grande occasione di convivialità.

Ecco allora una ricetta perfetta anche per chi ama raccogliere i funghi. Questo perché si lascia mangiare in un boccone questa torta salata imbottita che ammalia proprio tutti, grandi e piccini.

Il gusto tipicamente autunnale dei funghi sposa perfettamente il sapore delicato della ricotta. Ma attenzione, perché la ricotta è anche l’irresistibile alleata perfetta per un fine pasto indimenticabile! Ecco come preparare una torta salata degna di questo nome e quali ingredienti di stagione utilizzare.

Le dosi per una torta di ricotta e funghi per 4 persone

un rotolo di pasta sfoglia;

400 grammi di funghi;

250 grammi di ricotta;

un uovo medio;

50 grammi di formaggio grattugiato;

olio extravergine d’oliva q.b;

timo q.b;

uno spicco di aglio;

sale e pepe q.b.

Pochi e semplicissimi passaggi per preparare questa regina delle torte

Per questa ricetta è possibile usare funghi porcini o champignon, semplicemente in base alle proprie disponibilità. In entrambi i casi il gusto sarà delicatissimo e la torta ottima da gustare vicino al camino, insieme a un bicchiere di buon vino.

Occorrerà iniziare dai funghi, da pulire e tagliare in fette abbastanza sottili.

Il passaggio successivo è la loro rosolatura in padella con olio, aglio, sale e pepe. Basteranno pochi minuti per fare insaporire i funghi del soffritto e fargli raggiungere il giusto calore.

Poi, occorrerà lasciarli raffreddare e trasferirli in una boule da cucina insieme alla ricotta.

Aggiungere un uovo e il timo, avendo cura di mescolare abbastanza energicamente. Bisognerà ottenere un composto abbastanza omogeneo, al quale aggiungere anche formaggio grattugiato, poco sale e una macinata di pepe.

Di sicuro si lascia mangiare in un boccone questa torta salata imbottita che ammalia proprio tutti

A questo punto srotolare la pasta sfoglia e collocarla in una teglia foderata da carta forno. La cottura è uno dei passaggi fondamentali di questo tipo di preparazione insieme a questi segreti per preparare qualsiasi ricetta salata da forno impeccabilmente.

Bucherellare il fondo della sfoglia con una forchetta e distribuire sopra il ripieno. È preferibile ripiegare gli eccessi di sfoglia per creare un bordo croccante. Quindi, cuocere a 200 gradi per 30 minuti circa.

Il consiglio è di gustare la torta dopo averla fatta intiepidire, per consentire al ripieno di ricompattarsi.

