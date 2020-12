Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il tradizionale e classico passaparola, ha lasciato ormai il posto alle cosiddette recensioni sul web. Il Team di ProiezionidiBorsa si chiede quanto possano influenzare le nostre scelte le recensioni degli altri utenti.

Non tutti sanno che si incorre in questa conseguenza quando si rilascia una recensione. Si pensi soltanto che, oggi, chiunque voglia acquistare un prodotto, prenotare una vacanza o semplicemente andare a mangiare la pizza, cosa fa per prima cosa? Cerca online. E come scegliere tra le migliaia opzioni proposte? Semplice, si leggono le recensioni.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

E quando, magari, dopo aver guardato l’offerta, e quasi ci convinciamo, ecco che spunta quella recensione negativa. Inevitabilmente, ci mette a pensare, insinua il dubbio, fino, a volte, a farci cambiare del tutto idea.

Ma attenzione, quando una recensione negativa da mera critica diventa diffamazione? Chi riceve una recensione negativa può tutelarsi? Può agire nei confronti dell’autore?

Recensione negativa: critica o diffamazione?

Occorre innanzitutto distinguere il caso in cui una recensione negativa sia una critica su basi fattuali, dal caso in cui sia un’offesa gratuita. O addirittura diffamazione. Il diritto di critica, costituzionalmente garantito, sancisce la libertà di ognuno di manifestare il proprio pensiero, con parole, scritti e ogni altro mezzo di diffusione.

La diffamazione si configura quando chi scrive offende la reputazione altrui. Il fatto che sia manifestata online, è un aggravante. E ciò per l’intensa capacità di divulgazione.

Non si può parlare di diffamazione nell’ipotesi in cui un cliente insoddisfatto per via di un servizio insufficiente, faccia una recensione negativa. Diventa diffamazione, invece, qualora l’utente esponga, una notizia falsa, un’offesa personale, fatta con l’intento specifico di offendere il terzo.

È evidente, quindi, non tutti sanno che si incorre in questa conseguenza quando si rilascia una recensione.

Cosa fare quando si riceve una recensione negativa che si concretizza in diffamazione?

Si può querelare l’utente, autore della diffamazione. Peraltro anche con l’aggravante del mezzo di diffusione. Si può agire civilmente, chiedere i danni. Sia per la perdita dei clienti subita a causa della diffamazione, sia per i danni alla propria immagine.

Chiedere, inoltre, al gestore del sito web di rimuovere la recensione diffamatoria, allegandogli nella richiesta anche la querela sporta. Infatti si ricorda che il gestore del sito web ha l’obbligo di controllare i commenti. Qualora il sito web non rimuova il commento diffamatorio, il danneggiato potrà chiamarlo in giudizio chiedendo i danni.

Pertanto offendere gratuitamente, oltre che arrecare danni alla sfera patrimoniale e morale del terzo, diventa anche controproducente per l’autore dell’offesa!

Approfondimento

Chi ha più di 15.000 euro sul conto, per evitare la patrimoniale può portare i soldi all’estero?