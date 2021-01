Si forma un interessante segnale di acquisto su Lucisano Media Group. Attenzione ai bassi volumi

Siamo alle prime battute della giornata di contrattazione odierna di Piazza Affari ma già si forma un interessante segnale di acquisto su Lucisano Media Group.

Avevamo discusso in un articolo precedente sulla società circa il ciclico effetto gennaio e su un possibile rialzo in questo mese e avevano messo l’accento su due aspetti interessanti: la sottovalutazione delle quotazioni e la bassa capitalizzazione in Borsa. Lucisano Media Group opera nel settore audiovisivo e capitalizza circa 19 milioni di euro. Questo significa che con pochi volumi le quotazioni possono oscillare anche del 10/15% in pochi minuti. Questo porta ad alta volatilità ed in molti casi, se questo aspetto viene sottovalutato e non ben gestito dal punto di vista emotivo e di gestione del rischio, può portare a forti perdite in conto capitale.

L’approccio ottimale di investimento in questi casi è di non sovrappesare la propria posizione. Quindi, di comprare il titolo in ottica da cassetto scommettendo sul futuro di lungo termine (almeno 3/5 anni) della società.

Il titolo (MIL:LMG) in questo momento sale del 3,23% e si porta a 1,28. Nel 2020 ha segnato il minimo a 1,00 ed il massimo a 2,12. Cosa attendere da ora in poi?

Si forma un interessante segnale di acquisto su Lucisano Media Group

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) valuta la società a 2,94 euro per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value a 2,49 circa.

Cosa fare nel momento attuale?

Comprare ma attenzione ai volumi. Il titolo dopo il ribasso degli ultimi anni (nel 2017 ha raggiunto un massimo a 3,66) potrebbe aver costruito una base duratura di ripartenza.

Il nostro consiglio è di comprare subito in ottica di breve e medio lungo termine con stop loss a 1,05 e primo target verso l’area 1,49 da raggiungere in 1/3 mesi.

Il segnale odierno potrebbe essere l’inizio di una duratura fase direzionale rialzista e portare le quotazioni in pochi mesi a salire anche di percentuali superiori al 50%.

Si procederà per step.