Legambiente e Touring Club Italiano come ogni anno redigono una classifica dei mari più belli. Si entra nel clou dell’estate italiana. In queste ore molti stanno programmando le proprie vacanze per agosto. La pandemia del coronavirus ha generato una sorta di sfiducia per gli spostamenti. Gli italiani hanno cancellato, per il momento, le vacanze all’estero favorendo il Belpaese. Ma dove si trovano le spiagge e i mari più belli? Con l’aiuto di Legambiente e Touring Club prendiamo spunto quale direzione prendere per concederci un bagno a mare e di sole.

La classifica

Si entra nel clou dell’estate italiana: i mari più belli? Baunei, in provincia di Nuoro, in Sardegna è in vetta alla classifica. Segue la Maremma Toscana in provincia di Grosseto e poi di nuovo la Sardegna con il litorale di Chia. Non sale sul podio il Cilento in Campania ma si mette a ridosso delle migliori. La classifica continua con la Costa d’Argento e l’isola del Giglio in Toscana. In sesta posizione la Gallura Costiera e l’area marina protetta di Capo Testa. Per concludere la top ten al settimo posto l’ Isola di Capraia, in provincia di Livorno, Baronia di Posada e Parco di Tepilora, in provincia di Nuoro. Si chiude con l’Alto Salento Adriatico, in Puglia, e infine la Costa del Mito, in provincia di Salerno.

Il commento

Sebastiano Venneri, responsabile nazionale mare dell’associazione Legambiente mette in evidenza la drammatica crisi del turismo generata dalla pandemia.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come superare questo momento di difficoltà? Gli italiani oggi scelgono la meta dando un occhio di riguardo a qualità e ambiente. Coniugare questi due fattori può consentire un rilancio. La sostenibilità ambientale e la promozione del turismo responsabile e di prossimità sono la strada maestra per catturare l’attenzione. Si entra nel clou dell’estate italiana: i mari più belli da soli non possono recuperare il gap. Gli operatori turistici e la pubblica amministrazione devono fare anche la loro parte.