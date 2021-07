Estate, ferie e tanta voglia di viaggiare. Dopo questo lungo anno, ci meritiamo tutti una bella vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Proprio come l’anno scorso, anche l’estate 2021 sarà caratterizzata da viaggi “domestici”. Gli italiani, infatti, hanno scelto di restare entro i confini nazionali e di ammirare le bellezze della nostra terra.

Da Nord a Sud, l’Italia non ha nulla da invidiare agli altri Paesi del mondo. È importante conoscere le proprie origini e il proprio Stato e forse questo periodo ne rappresenta una buona occasione. A questo proposito, noi della Redazione vogliamo suggerire ai nostri cari Lettori un posto romantico immerso tra mare e storia nella bella provincia di Messina. Parliamo di Giardini Naxos, piccolo comune tra la città di Messina e quella di Catania, che conquisterà tutti con le sue meravigliose caratteristiche.

Noto per il suo mare cristallino, Giardini Naxos è situato in prossimità dell’importantissimo comune di Taormina, meta di vip provenienti da tutto il mondo. Si dice che Naxos sia stata la prima colonia greca ed è per questo che il suo simbolo è la Nike, una statua del 1965. La Nike è famosa perché celebra il gemellaggio della cittadina con la polis greca di Calcide Eubea ed è quindi evocativa dell’apertura verso culture diverse.

Non soltanto storia e cultura, ma anche mare ed escursioni da poter fare nei dintorni del piccolo borgo. Naxos, infatti, è famosa per le sue spiagge dalla sabbia fine, ma anche per la sua vicinanza ad altre mete molto apprezzate dai turisti. Tra queste vi sono indubbiamente le Gole dell’Alcantara e l’Etna, che distano entrambe pochi chilometri.

Mare, sole e buon cibo

Si è immersi tra mare e storia in questo spettacolare borgo siciliano dalle origini greche e dalla vita movimentata. Storia, spiagge, ma anche divertimento e cene prelibate. Siamo pur sempre in Sicilia, inutile specificare che è d’obbligo gustare del buon pesce, magari accostato ad un calice di bianco.

La vita notturna è molto vivace ed è possibile prendere un delizioso aperitivo in riva al mare. Insomma, una bellissima meta che soddisferà le aspettative di chiunque la visiterà.