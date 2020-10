Il miele, oro liquido e alimento gustoso e ricco di nutrienti, ha un’infinità di benefici per il nostro organismo. E non tutti sono noti come dovrebbero. Questo cibo donato dalle api, infatti, fa benissimo alla salute. Ed è giusto conoscere ogni sua singola proprietà. Questo per poterle sfruttare tutte al meglio. Infatti, si dovrebbe sempre mangiare un cucchiaino di miele prima di andare a dormire per dei benefici che nessuno potrebbe immaginare. Dunque, se prima era comune prenderne un po’ per il mal di gola, ora i motivi che spingeranno a mangiarlo saranno decisamente di più!

Accelera il metabolismo

È il nutrizionista Mike Mclnnes ad affermare che il miele può aiutare a perdere peso. Questo cibo, infatti, sembra innescare un acceleramento del metabolismo non indifferente. Va assunto, ovviamente, sulla base di una dieta equilibrata. E, senza necessità di specificare il perché, va accompagnato a un po’ di attività fisica. Basterà scioglierne un cucchiaio in acqua tiepida prima di andare a dormire. E il gioco è fatto!

Può aiutare contro la pirosi e rendere più forte la memoria

A quanto pare il miele ha un potentissimo effetto antiossidante sul cervello. Grazie a questa sua proprietà, può aiutare chiunque ad avere una memoria di ferro. Inoltre, sembra regalare un altro beneficio totalmente sconosciuto. Quale? Quello di depurare stomaco e intestino, aiutando addirittura a combattere la pirosi. Questo per la viscosità del miele, che apparentemente crea una sorta di patina del tratto gastroesofageo. In questo modo, impedirebbe agli acidi di risalire e raggiungere lo stomaco. A confermare queste due ipotesi, uno studio pubblicato sulla nota rivista scientifica British Medical Journal, che afferma proprio questo.

Dunque, ecco perché si dovrebbe sempre mangiare un cucchiaino di miele prima di andare a dormire per dei benefici che nessuno potrebbe immaginare!

